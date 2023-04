Polri Sebut One Way Dimulai Pukul 14.30 WIB di Km 72 Tol Cipali hingga Km 414 Kalikangkung

KORLANTAS Polri segera memulai skema satu arah atau one way di ruas jalan Tol Cipali km 72 sampai km 414 Tol Kalikangkung, Semarang, Jawa Tengah. Skema itu dibuat guna memperlancar ruas jalan tol di waktu arus mudik Lebaran 2023.

"Pelaksanaan cara bertindak one way rencana akan dibuka pkl 14.30 WIB," kata Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi saat dikonfirmasi, Selasa (18/4).

Saat ini, dijelaskan Eddy, pihaknya tengah melakukan sterilisasi sebelum diterapkannya sistem one way sore nanti.

"Pembersihan cara bertindak one way pukul 12.30 sampai 14.30 WIB. Cara bertindak one way dari Km 72 tol cipali sampai Km 414 gerbang Tol Kalikangkung," jelasnya.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan kenapa sampai saat ini skema contraflow dari Km 47 Tol Karawang Barat atau Cikampek hingga Km 72 Tol Cipali belum diterapkan lantaran jumlah kendaraan di lokasi masih rendah.

"Belum diterapkan contraflow, VCR (volume capacity ratio) masih rendah dan arus masih terkendali. Nanti menunggu pemberitahuan lanjutan," ujar Eddy.

Selama Operasi Ketupat, Korlantas Polri menyiapkan skema one way dan contraflow di sepanjang Jalan Tol Km 47 Cikampek hingga Km 414 Kalikangkung.

Akan tetapi skema lalu lintas tersebut akan disesuaikan tergantung jumlah kendaraan di lapangan.

