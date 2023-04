Jasa Marga Batasi Waktu Pengguna Rest Area Maksimal 30 Menit

SELAMA musim mudik Lebaran 2023, pihak Jasa Marga akan membatasi penggunaan rest area jalan tol maksimal selama 30 menit. Padatnya pemudik yang beristirahat di rest area menjadi salah satu faktor pemicu antrian di jalan tol selama musim mudik.

Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur menjelaskan kebijakan tersebut diambil untuk mengurai kepadatan di puluhan titik rest area.

Dari 59 rest area yang di kelola Jasa Marga di Tol Trans Jawa, 23 diantaranya masuk dalam kategori rest area yang padat dengan tingkat peningkatan pengujung mencapai 2 kali lipat.

"Diatur paling lama 30 menit di rest area. Dari 59 rest area yang dikelola Jasa Marga, ada 23 titik akan ramai sekali," kata Subakti di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (6/4).

Sejumlah titik rest area yang diperkirakan mengalami kepadatan pemudik ialah KM 57A Tol Jakarta-Cikampek (Japek) dengan prediksi rata-rata volume kendaran sebanyak 1.518 unit per jam dengan kapasitas parkir maksimal 594 kendaraan.

Lalu, rest area KM 62B Tol Japek dengan perkiraan rata-rata volume kendaraan sebesar 569 unit per jam, lebih tinggi dari kapasitas 500 kendaraan.

"Titik rawan kepadatan kendaraan juga ada di titik KM 72 Tol Cipali sampai Gerbang Tol Kalikangkung," ujar Subakti.

Jasa Marga menyediakan rambu-rambu lalu lintas untuk pengaturan arus kendaraan di sekitar di rest area, pihak Jasa Marga juga menyediakan fasilitas area bermain anak, menambah bilik toilet menjadi 1.184 bilik untuk 59 rest area, posko kesehatan, 15 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 59 rest area dan fasilitas lainnya.

Subakti juga menambahkan pengelola rest area juga mengatur layanan lantatur (drive thru) dan makanan bawa pulang (take away pada tenan makanan.

"Berbagai fasilitas kita siapkan dan imbauan kita maksimum 30 menit saat berada di rest area," pungkasnya. (Z-8)