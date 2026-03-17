Program Tebus Sembako Murah Sasar 15 Ribu Warga Digelar Serentak di Lima Wilayah Jakarta

KAMAR Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat melalui kegiatan Tebus Sembako Murah yang digelar serentak di lima wilayah kota Jakarta.

Program ini merupakan pelaksanaan yang kelima kalinya secara konsisten dilakukan Kadin DKI Jakarta sebagai bagian dari kontribusi nyata dunia usaha kepada masyarakat.

Pembukaan program Tebus Sembako Murah dilakukan di Kantor Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, hari ini, yang dihadiri langsung Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi dan jajarannya beserta Wali Kota Jakarta Selatan M Anwar.

Tahun ini, program menyasar 15 ribu warga kurang mampu yang tersebar di 10 kecamatan di seluruh wilayah DKI Jakarta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif bersama Kadin Kota di masing-masing wilayah, serta mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ini ditandai dengan kehadiran dan pembukaan langsung oleh para walikota di setiap lokasi kegiatan.

Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi menyampaikan program ini menjadi respons konkret terhadap meningkatnya kebutuhan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Menjelang Lebaran, tekanan harga kebutuhan pokok selalu meningkat. Kadin DKI Jakarta hadir untuk memastikan masyarakat tetap bisa mengakses kebutuhan dasar dengan harga lebih terjangkau,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (16/3/2026).

Ia melanjutkan lebih dari sekadar kegiatan sosial, program ini mencerminkan sinergi antara dunia usaha dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

"Keterlibatan pelaku usaha dalam kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal tetap berjalan," paparnya.

Diana Dewi menegaskan Kadin DKI Jakarta ingin terus menghadirkan program-program yang berdampak langsung dan berkelanjutan.

"Ini bukan hanya soal sembako murah, ini tentang bagaimana dunia usaha hadir di tengah masyarakat, bukan di atasnya. Sebab, ekonomi yang kuat lahir dari masyarakat yang juga kuat," tegasnya.

Melalui kegiatan ini, tambah Diana Dewi, Kadin DKI Jakarta berharap semangat kebersamaan, kepedulian, dan gotong royong terus tumbuh, terutama di momentum Ramadan yang penuh berkah ini.

"Kami juga berharap program Tebus Sembako Murah dapat menjadi inspirasi bahwa kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat adalah kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi secara bersama-sama," pungkas Diana Dewi. (H-2)