Suhu Panas Jabodetabek Maret 2026 Sampai Kapan? Ini Jadwal Puncak dan Prediksi BMKG

Keluhan mengenai udara yang menyengat di wilayah Jakarta dan sekitarnya terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Dengan suhu yang menyentuh angka 35,6 derajat Celsius pada pertengahan Maret 2026, banyak warga mulai bertanya-tanya mengenai durasi fenomena ini.
BMKG mengidentifikasi tiga faktor utama yang memicu lonjakan suhu ini:
Berdasarkan pola klimatologi dan posisi astronomis matahari, periode udara sangat terik di bulan Maret biasanya berkaitan erat dengan fenomena Ekuinoks. Fenomena ini umumnya berlangsung selama 7 hingga 14 hari di sekitar tanggal puncaknya.
Untuk tahun 2026, puncak ekuinoks jatuh pada tanggal 20 Maret. Berdasarkan data tersebut, berikut adalah estimasi durasi panas yang perlu diwaspadai:
Meskipun suhu udara diprediksi melandai di awal April, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem lainnya seperti angin kencang dan hujan lebat durasi singkat yang lazim terjadi di masa pancaroba.
Ada beberapa faktor meteorologis yang akan mengakhiri periode panas ini:
Panas akan berkurang secara perlahan saat matahari bergerak meninggalkan garis khatulistiwa menuju belahan bumi utara. Hal ini akan mengurangi intensitas radiasi langsung yang diterima wilayah Jabodetabek.
Hadirnya massa udara lembap yang memicu pertumbuhan awan akan berfungsi sebagai "payung alami" yang menghalangi sinar ultraviolet (UV) langsung ke permukaan bumi.
|Periode
|Kondisi Cuaca yang Diharapkan
|15 - 20 Maret 2026
|Puncak panas terik, langit sangat cerah tanpa awan.
|21 - 27 Maret 2026
|Udara masih panas, potensi awan mendung mulai muncul di sore hari.
|April 2026
|Memasuki fase akhir pancaroba, suhu lebih sejuk karena peningkatan curah hujan.
Suhu panas ekstrem di Jabodetabek diperkirakan masih akan bertahan hingga akhir Maret 2026 seiring dengan siklus ekuinoks. Masyarakat diimbau untuk tetap menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi asupan cairan dan menghindari paparan matahari langsung dalam durasi lama hingga memasuki bulan April mendatang.
