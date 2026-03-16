Amankan Lebaran 2026, PKSS Siagakan 10.000 Personel Satpam di Seluruh Indonesia

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) menyiagakan lebih dari 10.000 personel Satuan Pengamanan (Satpam) untuk mengawal kelancaran dan keamanan momentum Lebaran 2026. Langkah ini diambil guna mengantisipasi peningkatan aktivitas masyarakat di berbagai sektor operasional, mulai dari perbankan, pemerintahan, hingga fasilitas publik selama masa mudik Lebaran.

Pengerahan personel ini ditandai dengan digelarnya apel siaga dan pembinaan intensif secara serentak, baik di lokasi penugasan (onsite) maupun daring, bagi seluruh anggota Satpam PKSS yang tersebar di wilayah Indonesia.

President Director PKSS Sadmiadi menegaskan bahwa kesiapsiagaan ini merupakan komitmen perusahaan sebagai penyedia jasa pengamanan dalam memastikan situasi tetap kondusif di tengah mobilitas masyarakat yang melonjak.

"PKSS berkomitmen memastikan seluruh personel tetap siaga dan menjalankan tugas secara profesional sehingga operasional dapat berjalan aman dan lancar selama periode Hari Raya Idulfitri," ujar Sadmiadi melalui keterangan resminya, Senin (16/3/2026).

Selama periode libur Lebaran, PKSS menekankan penguatan pengawasan selama 24 jam penuh di area operasional klien. Selain menempatkan personel di titik strategis, PKSS juga meningkatkan frekuensi patroli operasional di seluruh kantor cabang di Indonesia.

Patroli intensif ini bertujuan untuk mendeteksi potensi aktivitas mencurigakan serta memastikan fasilitas ritel, pusat perbelanjaan, dan layanan publik tetap aman saat ditinggal mudik oleh sebagian besar penghuninya.

Dalam menjalankan tugasnya, personel PKSS juga melakukan koordinasi melekat dengan aparat penegak hukum (Polri/TNI) di wilayah masing-masing. Sinergi ini diharapkan dapat menciptakan sistem pengamanan lingkungan yang terintegrasi.

PKSS menginstruksikan seluruh personel untuk mengedepankan standar pelayanan G-STAR (Grooming, Siap, Tanggap, Aktif, dan Responsif). Standar ini menjadi acuan utama bagi para Satpam dalam memberikan rasa aman bagi mitra kerja maupun masyarakat luas.

"Melalui pembinaan berkelanjutan dan peningkatan patroli, kami memastikan seluruh layanan pengamanan tetap berjalan optimal dan memberikan dukungan penuh kepada klien selama masa libur panjang ini," pungkas Sadmiadi.(H-2)