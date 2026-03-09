Ascott Regional Jabotabek Gelar Aksi Road to Ascott Takes Part Ramadan

Ascott membagikan lebih dari 500 box makanan untuk berbuka puasa serta mengadakan berbagai games interaktif guna menghibur anak-anak di panti asuhan.(Dok. Istimewa)

DALAM rangka berbagi dan menebarkan kebaikan di bulan suci Ramadan, Ascott Regional Jabotabek menunjukkan komitmen sosialnya melalui rangkaian kegiatan bertajuk "Road to Ascott Takes Part Ramadan." Kegiatan ini berlangsung selama dua hari berturut-turut pada 3 dan 4 Maret 2026, bertempat di Masjid Istiqlal dan Panti Asuhan Tebet, berkolaborasi bersama Foodbank of Indonesia (FOI). Dalam kegiatan tersebut, Ascott membagikan lebih dari 500 box makanan untuk berbuka puasa serta mengadakan berbagai games interaktif guna menghibur anak-anak di panti asuhan.

Kegiatan sosial ini melibatkan perwakilan dari lebih dari 30 properti di bawah portofolio The Ascott Limited, termasuk brand Ascott, Citadines, Oakwood, Somerset, Harris, Vertu, Yello, Fox, Pop!, Pesona Alam, dan The Botanica Sanctuary. Partisipasi kolektif ini mencerminkan semangat kolaborasi yang kuat serta tanggung jawab bersama dalam membangun kepedulian terhadap sesama.

Sebagai bagian dari rangkaian program CSR Ramadan bertajuk Ascott Takes Part Ramadan, akan digelar juga acara puncak pada 11 Maret dengan menyasar kawasan rumah padat penduduk. Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Ascott dalam mempererat tali silaturahmi sekaligus berbagi kebahagiaan dengan masyarakat yang membutuhkan.

Elgar Gumilang selaku Ketua Pelaksana Ascott Takes Part Ramadan tahun ini mengungkapkan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga acara dapat berjalan dengan lancar dan penuh makna.

Perwakilan dari pengurus Masjid Istiqlal, Bapak Bukhori Sail Attahiri, serta Ibu Mey selaku perwakilan dari Panti Asuhan Tebet, turut menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sekitar dan anak-anak yang membutuhkan.

Program ini sejalan dengan komitmen Ascott Cares yang memiliki lima pilar utama, yaitu Community, Alliance, Respect, Environment, dan Supply Chain. Kegiatan ini secara khusus mencerminkan implementasi pilar Community dan Respect sebagai wujud komitmen berkelanjutan Ascott dalam memberikan manfaat bagi komunitas serta menumbuhkan semangat.