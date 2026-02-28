Akuarium Mulai Jadi Strategi Desain Ruang Kerja di Jakarta

Di sejumlah gedung perkantoran premium, akuarium mulai diintegrasikan dalam desain ruang, terutama di area lobi, ruang tunggu, hingga ruang eksekutif.(Dok. PT Midika AquaDream)

TREN menghadirkan unsur alam dalam ruang kerja semakin berkembang di Jakarta. Perusahaan kini mulai memanfaatkan instalasi akuarium bukan hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi sebagai bagian dari strategi menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, representatif, dan mendukung produktivitas.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep biophilic design, yang menekankan pentingnya keterhubungan manusia dengan elemen alam untuk meningkatkan kenyamanan psikologis di lingkungan kerja.

Di sejumlah gedung perkantoran premium, akuarium mulai diintegrasikan dalam desain ruang, terutama di area lobi, ruang tunggu, hingga ruang eksekutif. Keberadaan elemen air dan kehidupan akuatik dinilai mampu menghadirkan suasana lebih dinamis, membantu mereduksi stres, sekaligus memperkuat kesan profesional bagi perusahaan.

Baca juga : Jenis Ikan Hias: Memperindah Akuarium di Rumah Anda

Perkembangan tren ini turut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap layanan penyewaan akuarium yang dikelola secara profesional. Salah satu penyedia layanan di bidang ini adalah PT Midika AquaDream, yang telah beroperasi sejak 2018 dengan mayoritas klien berasal dari sektor perkantoran di Jakarta, serta sebagian dari segmen residensial premium.

Direktur PT Midika AquaDream, Teuku Rizky, menyebut terdapat perubahan pandangan dari kalangan korporasi terhadap fungsi akuarium di ruang kerja.

"Kami melihat akuarium kini tidak lagi diposisikan sebagai dekorasi tambahan. Banyak perusahaan memandangnya sebagai bagian dari investasi ambience dan corporate image. Lingkungan kerja yang lebih nyaman dan estetik berkontribusi terhadap pengalaman tamu sekaligus produktivitas karyawan," ujarnya.

Baca juga : Astra Property Perkuat Tonggak Pertumbuhan Portofolio Terintegrasi

Ia menambahkan bahwa keberhasilan instalasi akuarium tidak hanya bergantung pada tampilan visual, tetapi juga pada pengelolaan sistemnya.

"Instalasi akuarium yang baik tidak berhenti pada tampilan visual. Stabilitas ekosistem, kualitas air, sistem filtrasi, serta kesehatan ikan harus dijaga secara konsisten. Kami menerapkan standar operasional perawatan berkala agar klien tidak perlu memikirkan aspek teknis, dan dapat fokus pada bisnisnya," kata Rizky.

Selain di sektor korporasi, penggunaan elemen air juga mulai terlihat di hunian urban. Kolam ikan minimalis maupun paludarium dekoratif kini semakin banyak diintegrasikan dalam desain interior dan lanskap rumah.

Seiring meningkatnya perhatian terhadap kesejahteraan di tempat kerja (workplace wellbeing) dan desain ruang yang lebih humanis, prospek layanan penyewaan akuarium di Jakarta dinilai masih memiliki ruang pertumbuhan.

"Selama perusahaan dan pemilik properti ingin menghadirkan ruang yang lebih berkarakter dan berkelas, kebutuhan terhadap layanan profesional seperti ini akan terus berkembang. Ke depan, kami berkomitmen menjaga kualitas layanan sekaligus menghadirkan inovasi desain yang relevan dengan kebutuhan pasar," tutup Teuku Rizky. (E-1)