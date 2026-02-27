Meriahkan Imlek, Kawasan Perkantoran Disulap Jadi Episentrum Akulturasi Budaya Tionghoa-Betawi

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Plaza Asia melakukan terobosan dalam Perayaan Imlek 2026 dengan memadukan akulturasi budaya Tionghoa dan Betawi dalam bingkai kebersamaan Jakarta. Dewan Pengurus dan Pengawas (DPP) Plaza Asia merespons amanat dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang menginginkan gedung-gedung di sepanjang Jalan Sudirman berpartisipasi dalam Lomba Dekorasi Imlek.

Tidak sekadar memajang dekorasi, kawasan perkantoran tersebut disulap menjadi episentrum budaya dengan menghadirkan atraksi barongsai tematik hingga kehadiran kuda asli di tengah acara.

Perayaan ini sekaligus menjadi wujud nyata dari semangat "Jakarta Melting Pot" yang diinisiasi oleh Gubernur DKI Jakarta sebagai simbol keberagaman dan harmoni antara budaya Tionghoa dan Betawi di Ibu Kota.

Perayaan Imlek tahun ini mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun sejak perhimpunan ini berdiri, perayaan Imlek dirayakan secara masif dengan melibatkan langsung para warga pemilik unit untuk ikut serta dalam acara parade barongsai yang meriah.

Kemeriahan Imlek di Plaza Asia ini juga merupakan respons positif atas arahan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Pemprov DKI Jakarta. Melalui partisipasi dalam ajang Lomba Dekorasi Imlek ini, Plaza Asia turut berkontribusi dalam program beautifikasi dan peningkatan estetika pedestrian Jakarta.

Lebih dari sekadar mempercantik kota, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat narasi toleransi, menguatkan citra Jakarta sebagai destinasi wisata budaya modern, serta menciptakan ruang publik yang inklusif bagi berbagai etnis dan tradisi yang hidup berdampingan.

Puncak Acara: Kisah Singa Asia dan Thiam Ceremony

Puncak kemeriahan acara ditandai dengan parade barongsai yang memukau dan pelaksanaan prosesi Thiam Ceremony yang dipimpin langsung oleh Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Umum Himpunan Penggerak Wisata Indonesia, Eva Monalisa. Prosesi Thiam Barongsai ini dijalankan secara khidmat sebagai simbol 'Selamat Datang Rejeki' serta perlindungan selama 12 bulan penuh untuk seluruh warga Plaza Asia.

Berbeda dari pertunjukan pada umumnya, atraksi Lion Dance kali ini dikemas dengan konsep storytelling bertajuk "Singa Asia". Singa Asia dikisahkan sebagai utusan dari empat penjaga mata angin Plaza Asia yang bertugas mengelilingi kota, menebarkan tarian sebagai simbol perlindungan, kemakmuran, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Jakarta.

“Antusiasme warga sangat luar biasa dan ini menjadi terobosan baru bagi kami. Kami ingin menghadirkan perayaan yang bukan hanya meriah, tetapi juga penuh makna dan mempererat persatuan. Kehadiran kuda asli dalam acara ini juga menjadi simbol semangat, keberanian, energi, dan terobosan baru dalam memasuki Tahun Kuda 2026,” ujar Ketua Panitia Acara Evie Irawan melalui keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Evie mengatakan melalui perayaan bersejarah ini, DPP Plaza Asia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program kebudayaan yang mempererat persaudaraan, sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar kuat pada nilai tradisi.(H-2)

