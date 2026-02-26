Tangerang Salurkan BSU ke 2.924 Warga, Cek Kriteria Penerima

(MI/HO)

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Tangerang menyalurkan Bantuan Sosial Uang (BSU) tahun anggaran 2026 kepada 2.924 warga di 13 kecamatan. Penyaluran bantuan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat serta meringankan beban ekonomi warga rentan menjelang bulan suci Ramadan.

Wakil Wali Kota Tangerang, Maryono, meninjau langsung proses distribusi di Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondoh pada Kamis (26/2/2026). Maryono memastikan penyaluran berjalan tertib dan tepat sasaran berkat verifikasi ketat yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

Bantuan Rp600 Ribu melalui Bank BJB

Dalam penyaluran ini, setiap penerima manfaat mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 yang dicairkan melalui Bank BJB. Di Kecamatan Pinang, tercatat ada 238 penerima, sedangkan di Kecamatan Cipondoh sebanyak 359 warga menerima manfaat tersebut.

“Penyaluran BSU merupakan komitmen Pemkot Tangerang untuk meringankan beban ekonomi, khususnya di Bulan Suci Ramadan. Kami ingin masyarakat dapat menjalani ibadah dengan tenang tanpa terbebani kebutuhan dasar,” ujar Maryono di sela peninjauan.

Informasi Penting: Penyaluran BSU 2026 di Kota Tangerang dilakukan setelah melalui proses verifikasi lapangan oleh PSM kelurahan untuk memastikan data warga benar-benar sesuai kriteria kemiskinan.

Kriteria Penerima BSU Kota Tangerang 2026

Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Acep Wahyudi, menjelaskan bahwa program BSU kali ini menyasar enam kategori masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan. Hal ini dilakukan agar intervensi pemerintah berdampak signifikan pada penurunan angka kemiskinan ekstrem.

Berikut adalah 6 kategori penerima BSU Kota Tangerang 2026:

Anak telantar atau miskin.

Anak yatim.

Balita terlantar atau miskin.

Penyandang disabilitas.

Lansia terlantar atau miskin.

Nonkomponen lain yang memenuhi kriteria kemiskinan hasil verifikasi.

Program ini diharapkan menjadi stimulus bagi kesejahteraan masyarakat. Maryono menegaskan bahwa ia bersama Wali Kota Tangerang berkomitmen menjalankan amanah masyarakat dengan menghadirkan program yang manfaatnya dirasakan langsung secara nyata.

“Kami hadir untuk memastikan distribusi ini lancar. Manfaatkan bantuan ini dengan tepat guna, utamakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok selama Ramadan nanti,” tutup Maryono. (Ant/I-2)