Segmen Sepeda Anak Diproyeksi kian Positif pada 2026

PRODUSEN sepeda nasional United Bike yang dikelola PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) memperluas lini produknya melalui pengembangan seri sepeda anak menjelang 2026.

Pengembangan ini dilakukan dengan menghadirkan berbagai varian sepeda anak, mulai dari ukuran roda kecil hingga menengah. Produk tersebut dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan untuk mendukung aktivitas fisik anak.

United Bike menghadirkan dua pendekatan desain dalam lini ini, yakni model dengan karakter sporty serta varian yang mengedepankan tampilan lebih ekspresif. Selain itu, tersedia pula edisi khusus yang menawarkan pilihan desain tematik bagi anak-anak.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk Andrew Mulyadi mengatakan sepeda tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga dapat menjadi sarana mendukung perkembangan fisik anak.

“Sepeda bukan sekadar alat transportasi, tetapi bagian dari pengalaman tumbuh kembang anak. Melalui lini sepeda anak United Bike, kami terus berinovasi menghadirkan produk yang aman dan fungsional,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2).

Menurut Andrew, minat keluarga terhadap aktivitas luar ruang bagi anak diperkirakan akan terus meningkat pada 2026, seiring kebutuhan akan sarana rekreasi yang sehat dan aman.

Ia menambahkan perusahaan akan memperkuat inovasi produk, distribusi, serta layanan purna jual untuk menjawab kebutuhan tersebut.

Saat ini, produk sepeda anak United Bike tersedia melalui jaringan dealer resmi serta berbagai kanal penjualan daring.

United Bike sendiri merupakan salah satu merek sepeda nasional yang dikelola PT Terang Dunia Internusa Tbk, perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan bergerak di industri sepeda untuk berbagai segmen pengguna. (E-4)