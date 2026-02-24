Transjakarta Ungkap Kronologi Kecelakaan di Gunung Sahari: Motor Diduga Belok Tiba-Tiba

Puluhan bus TransJakarta terjebak kemacetan bersama kendaraan lain saat menuju Halte Bus Adam Malik, Jalan Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, Jumat (20/02/2026).(MI/RAMDANI)

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengklarifikasi insiden kecelakaan yang melibatkan armada bus operator SAF-083 (Rute 10H) dengan seorang pengendara sepeda motor di simpang Jalan Gunung Sahari-Jalan Mangga Besar, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/2) pagi.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menjelaskan bahwa insiden tersebut diduga dipicu oleh tindakan pengendara motor yang melakukan manuver secara mendadak di area persimpangan.

Klarifikasi Resmi: "Pada saat kejadian, bus melaju sesuai lampu hijau, tetapi terjadi kontak dengan pengendara motor yang diduga tiba-tiba berbelok di area yellow box," ujar Ayu Wardhani di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Evakuasi Korban dan Penumpang

Ayu memastikan bahwa pengendara sepeda motor tersebut telah dievakuasi dari lokasi kejadian dan saat ini tengah menjalani perawatan medis di rumah sakit terdekat. Pihak Transjakarta terus memantau perkembangan kondisi korban.

Di sisi lain, Transjakarta juga memastikan kenyamanan pelanggan tidak terganggu dalam waktu lama. Seluruh penumpang bus SAF-083 yang terdampak insiden langsung dievakuasi ke bus pengganti untuk meneruskan perjalanan menuju destinasi masing-masing.

Transjakarta Serahkan CCTV ke Polisi

Menanggapi beredarnya video di media sosial yang menunjukkan seorang pengendara motor dengan atribut jasa transportasi daring terjatuh di depan bus, Transjakarta menyatakan telah melakukan langkah-langkah prosedural. Manajemen berkomitmen untuk bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan oleh pihak kepolisian.

"Rekaman kamera pengawas (CCTV) dari armada kami juga diserahkan sebagai bukti pendukung untuk mengetahui penyebab pasti kejadian tersebut," tegas Ayu.

Insiden ini menjadi pengingat pentingnya kepatuhan terhadap marka jalan, khususnya yellow box junction. Transjakarta kembali mengimbau kepada seluruh pengguna jalan di Jakarta agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan mengutamakan keselamatan bersama untuk menghindari kecelakaan serupa di masa mendatang. (Ant/I-2)