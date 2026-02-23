Pemkab Bekasi Desak Pemprov Jabar Ikut Perbaiki Jalan Rusak Sepanjang 21 KM

Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi, jalur provinsi yang menghubungkan Cikarang–Cibarusah, rusak parah setelah diguyur hujan terus-menerus. Kerusakan mengganggu arus logistik dan aktivitas industri di sekitarnya.(Dok. Istimewa)

KERUSAKAN parah di Jalan KH Raden Ma’mun Nawawi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengganggu mobilitas warga dan distribusi barang di kawasan industri setempat. Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera melakukan perbaikan karena jalan tersebut berstatus provinsi.

“Kami sudah menyampaikan kondisi di lapangan kepada Pemprov Jawa Barat. Harapannya, perbaikan jalan provinsi di wilayah Kabupaten Bekasi bisa segera ditangani,” ujar Asep, Senin (23/2).

Ruas Jalan KH Raden Ma'mun Nawawi diketahui menjadi jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Bekasi dengan wilayah Karawang dan Bogor

Jalan sepanjang 21 kilometer ini juga menjadi akses vital bagi sejumlah kawasan industri.

Kondisi jalan yang berlubang dan tidak rata memperlambat kendaraan berat, memicu kemacetan, dan menurunkan efisiensi distribusi logistik.

Asep menjelaskan, Pemkab Bekasi menghadapi keterbatasan anggaran sehingga tidak dapat menanggung perbaikan jalan provinsi. “Kami harus membagi fokus pada berbagai kebutuhan prioritas lain. Sinergi dengan pemerintah provinsi menjadi kunci percepatan penanganan infrastruktur strategis,” katanya.

Kerusakan yang dibiarkan berlarut, menurut Asep, berpotensi menekan produktivitas industri dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Pemerintah daerah berharap Pemprov Jabar menempatkan ruas jalan ini sebagai prioritas karena berfungsi sebagai jalur penggerak ekonomi lokal.

“Jalan ini sangat penting bagi masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Bekasi. Perbaikannya harus segera direalisasikan,” tegas Asep. (AK/I-1)