Catat, 22 Februari DKI Buka Pendaftaran Mudik Gratis 

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) kembali melaksanakan Pogram Mudik Gratis Tahun 2026/1447 Hijriah. Simak daftar lokasi dan tujuan mudik gratis DKI
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pendaftaran Mudik Gratis akan dibuka mulai 22 Februari 2026 secara daring melalui laman resmi mudikgratis.jakarta.go.id. Pendaftaran akan ditutup apabila kuota telah terpenuhi.
“Program Mudik Gratis ini kami siapkan untuk memberikan kemudahan bagi warga, sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, demi menekan risiko kecelakaan saat arus mudik dan arus balik Lebaran,” ujar Syafrin melalui keterangannya, Minggu (15/2).
Ia menyampaikan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan layanan angkutan bus bagi pemudik dengan total 20 kota dan kabupaten tujuan di berbagai provinsi di Indonesia.
Tak hanya itu, Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga memfasilitasi pengangkutan sepeda motor pemudik menggunakan truk ke enam kota tujuan.
“Sehingga masyarakat dapat tetap menggunakan kendaraannya saat berada di kampung halaman tanpa harus mengendarainya dari Jakarta,” katanya.
Syafrin menjelaskan, untuk arus mudik, pemberangkatan sepeda motor dijadwalkan pada Senin, 16 Maret 2026 dari Terminal Pulogadung. Penyerahan sepeda motor arus mudik paling lambat dilakukan pada 15 Maret 2026 pukul 17.00 WIB.
Sementara itu, pemberangkatan penumpang akan dilaksanakan pada Selasa, 17 Maret 2026 dari kawasan Monumen Nasional (Monas).
Adapun arus balik ke Jakarta, pemberangkatan sepeda motor dijadwalkan pada Rabu, 25 Maret 2026 dari enam terminal tujuan menuju Terminal Pulogadung.
Sedangkan pemberangkatan penumpang arus balik akan dilaksanakan pada Kamis, 26 Maret 2026 dari 20 terminal tujuan menuju Terminal Terpadu Pulo Gebang.
Ia menambahkan, calon pemudik wajib menyiapkan sejumlah dokumen sebagai persyaratan pendaftaran, yakni KTP DKI Jakarta yang diutamakan, Kartu Keluarga, serta STNK bagi yang membawa sepeda motor.
“Kami mengimbau masyarakat untuk memperhatikan jadwal dan klaster kota tujuan saat mendaftar serta memastikan seluruh data diri dan data keluarga telah disiapkan dengan benar agar proses verifikasi berjalan lancar,” tandasnya.
Lokasi tujuan bus pemudik:
1. Terminal Tirtonadi Solo
2. Terminal Indihiang, Kota Tasikmalaya
3. Terminal Alang-Alang Lebar, Kota Palembang
4. Terminal Purboyo Madiun
5. Terminal Pilangsari Sragen
6. Terminal Cilacap
7. Terminal Giwangan Yogyakarta
8. Terminal Kertawangunan, Kabupaten Kuningan
9. Terminal Rajabasa, Kota Bandar Lampung
10. Terminal Kota Tegal
11. Terminal Kabupaten Kebumen
12. Terminal Kepuhsari Jombang
13. Terminal Pekalongan
14. Terminal Giri Adipura Wonogiri
15. Terminal Tamanan Kediri
16. Terminal Arjosari Malang
17. Terminal Mendolo Wonosobo
18. Terminal Bulupitu Purwokerto
19. Terminal Mangkang, Kota Semarang
20. Terminal Purabaya, Kabupaten Sidoarjo.
Lokasi tujuan truk pengangkut sepeda motor:
1. Terminal Mangkang, Kota Semarang
2. Terminal Kabupaten Kebumen
3. Terminal Tirtonadi Solo
4. Terminal Giwangan Yogyakarta
5. Terminal Giri Adipura Wonogiri
6. Terminal Purabaya, Kabupaten Sidoarjo.
