Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Tambah Jumlah Petugas di Stasiun yang Ramai, LRT Jamin Layanan Jabodebek Normal

Naufal Zuhdi
31/8/2025 10:51
Tambah Jumlah Petugas di Stasiun yang Ramai, LRT Jamin Layanan Jabodebek Normal
LRT Jabodebek(MI/Usman Iskandar)

LRT Jabodebek memastikan layanan tetap berjalan normal pada Minggu (31/8). Seluruh perjalanan beroperasi sesuai jadwal dengan pola weekend sebanyak 270 perjalanan per hari. Sebagai langkah antisipatif, KAI menempatkan petugas keamanan tambahan di sejumlah stasiun yang berpotensi ramai seperti Dukuh Atas BNI, Setiabudi, Rasuna Said, Kuningan, Pancoran bank bjb, Cikoko, Ciliwung, dan Cawang.

Kehadiran petugas ini untuk membantu menjaga ketertiban, memberikan informasi, sekaligus memastikan keselamatan masyarakat yang melakukan perjalanan dengan LRT Jabodebek. Executive Vice President LRT Jabodebek, Mochamad Purnomosidi, menegaskan komitmen KAI untuk menghadirkan layanan yang aman dan andal bagi seluruh pengguna.

“LRT Jabodebek tetap beroperasi normal. Petugas kami siap membantu agar masyarakat dapat melakukan perjalanan dengan nyaman dan aman. Kami berharap situasi berjalan kondusif sehingga aktivitas sehari-hari masyarakat bisa kembali pulih,” ujar Purnomosidi.

Baca juga : Belajar dari Kasus Oknum Petugas Keamanan di Pematangsiantar

LRT Jabodebek juga mengimbau masyarakat untuk selalu mengikuti arahan petugas, menjaga keselamatan diri dan orang lain, serta merawat fasilitas publik yang merupakan sarana bersama.

“Infrastruktur transportasi publik adalah milik bersama. Mari kita jaga dan rawat bersama demi kenyamanan seluruh masyarakat,” tambahnya.

Sejalan dengan kondisi di lapangan, LRT Jabodebek mencatat adanya penurunan jumlah pengguna pada Sabtu 30 Agustus 2025, yakni sebanyak 33.576 pengguna. Jumlah tersebut lebih rendah dari rata-rata akhir pekan yang biasanya melayani lebih dari 40 ribu pengguna.(M-2)



Editor : Siti Retno Wulandari
