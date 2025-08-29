Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Entrance Stasiun MRT Istora Mandiri dan Bendungan Hilir Ditutup Sementara 

Naufal Zuhdi
29/8/2025 17:24
Entrance Stasiun MRT Istora Mandiri dan Bendungan Hilir Ditutup Sementara 
Stasiun MRT(MI/Susanto)

PELAKSANA tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo, menginformasikan adanya penutupan sementara pada entrance (pintu masuk) Stasiun MRT Istora Mandiri dan Stasiun Bendungan Hilir. Hal ini dilakukan melihat adanya peningkatan aktivitas massa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu, kereta MRT Jakarta untuk sementara tidak berhenti di Stasiun Istora Mandiri hingga situasi dinyatakan kondusif.

"Pelanggan MRT Jakarta dimohon dapat menggunakan alternatif entrance atau stasiun lainnya. Adapun operasional MRT Jakarta pada hari ini tetap berjalan normal di luar penyesuaian tersebut," ujar Ahmad Pratomo dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (29/8).

Atas kondisi tersebut, PT MRT Jakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. "Keamanan dan kenyamanan pelanggan senantiasa menjadi prioritas utama MRT Jakarta," ungkapnya.(M-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siti Retno Wulandari
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved