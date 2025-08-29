Entrance Stasiun MRT Istora Mandiri dan Bendungan Hilir Ditutup Sementara 

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
PELAKSANA tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo, menginformasikan adanya penutupan sementara pada entrance (pintu masuk) Stasiun MRT Istora Mandiri dan Stasiun Bendungan Hilir. Hal ini dilakukan melihat adanya peningkatan aktivitas massa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu, kereta MRT Jakarta untuk sementara tidak berhenti di Stasiun Istora Mandiri hingga situasi dinyatakan kondusif.
"Pelanggan MRT Jakarta dimohon dapat menggunakan alternatif entrance atau stasiun lainnya. Adapun operasional MRT Jakarta pada hari ini tetap berjalan normal di luar penyesuaian tersebut," ujar Ahmad Pratomo dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (29/8).
Atas kondisi tersebut, PT MRT Jakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. "Keamanan dan kenyamanan pelanggan senantiasa menjadi prioritas utama MRT Jakarta," ungkapnya.(M-2)
Pemprov DKI Jakarta memperpanjang masa berlaku tarif khusus Rp80 untuk transportasi publik, dari semula hanya pada 17 Agustus menjadi dua hari, yakni hingga 18 Agustus 2025.
Dia mengatakan, angkutan umum seperti Transjakarta 24 jam, trotoar manusiawi, hingga integrasi tarif antarmoda merupakan hasil estafet kepemimpinan yang saling melanjutkan.
MoU ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan guna memastikan apakah proyek tersebut dapat dibiayai 100 persen oleh sektor swasta.
Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku dengan pemecatan.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
Untuk menuju Stadion GBK bisa ditempuh melalui beberapa cara dan akses, mulai dari transportasi umum hingga pribadi. Salah satunya menggunakan MRT.
Terdapat banyak cara dan akses untuk kalian menuju ke Stadion GBK menggunakan transportasi umum. Salah satunya menggunakan Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved