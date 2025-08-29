Entrance Stasiun MRT Istora Mandiri dan Bendungan Hilir Ditutup Sementara 

Stasiun MRT(MI/Susanto)

PELAKSANA tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda), Ahmad Pratomo, menginformasikan adanya penutupan sementara pada entrance (pintu masuk) Stasiun MRT Istora Mandiri dan Stasiun Bendungan Hilir. Hal ini dilakukan melihat adanya peningkatan aktivitas massa di sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Selain itu, kereta MRT Jakarta untuk sementara tidak berhenti di Stasiun Istora Mandiri hingga situasi dinyatakan kondusif.

"Pelanggan MRT Jakarta dimohon dapat menggunakan alternatif entrance atau stasiun lainnya. Adapun operasional MRT Jakarta pada hari ini tetap berjalan normal di luar penyesuaian tersebut," ujar Ahmad Pratomo dikutip dari siaran pers yang diterima, Jumat (29/8).

Atas kondisi tersebut, PT MRT Jakarta memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. "Keamanan dan kenyamanan pelanggan senantiasa menjadi prioritas utama MRT Jakarta," ungkapnya.(M-2)