Rayakan Anniversary, El Salvaje Tangerang Gelar Zumba Party, Line Dance Show, dan Boxing Demo 

PUSAT kebugaran dan olahraga, El Salvaje akan menggelar ajang bertajuk ‘El SalvaDance II - First Anniversary pada 11 Februari 2023 di Ciputra Mall Tangerang dan terbuka untuk umum.

El SalvaDance akan menampilkan kegiatan olahraga dan hiburan yang menyenangkan, mulai dari Zumba Party yang akan diisi oleh instruktur yang berpengalaman termasuk Filemon Hiel, Andy Saputra, dan Dhea Devie.

Zumba adalah bentuk olahraga yang menggabungkan gerakan dansa dan latihan aerobik. Ini adalah cara yang menyenangkan untuk menjaga kondisi fisik dan mental yang baik sambil menikmati musik yang menyenangkan. Acara ini cocok untuk semua tingkat kemampuan, dari pemula hingga yang berpengalaman.

Ini kelas zumba yang berbeda dari kelas zumba biasa, di mana hanya ada satu pelatih yang memimpin kelas. Kali ini, ada tiga pelatih yang memimpin kelas tanpa batasan minimal kapasitas, sehingga kelas ini sangat seru dan enerjetik.

"Saya bergabung sebagai instruktur zumba di El Salvaje sejak pertama kali dibuka dan ada banyak momen seru di sini. Saya tidak percaya pertumbuhan El Salvaje bisa sepesat ini dalam satu tahun ini. Terima kasih kepada semua anggota, staf, instruktur, dan owner. Looking forward for another exciting experience in the future with El Salvaje!" Jelas Filemon Hiel, instruktur zumba yang paling dinantikan di El Salvaje.

Selain itu, akan ada juga Line Dance Show sebagai pembuka acara dari Coach Neng Didit dan El Salvaje Dance Team yang menampilkan rutinitas tarian terbaik mereka. El Salvaje Line Dance dikenal sebagai salah satu kelompok penari yang paling kompak.

El Salvaje juga memperkenalkan olahraga boxing untuk fitness yang akan diisi oleh pelatih profesional yaitu Coach Rio Prasetyo dan Coach BAS. Setelah itu, ada pertandingan tinju singkat antara dua pemain yang akan menunjukkan kemampuan mereka dalam melakukan teknik dan taktik dalam olahraga ini.

Demo ini diharapkan akan menjadi sarana yang baik bagi para pengunjung untuk mengetahui lebih jauh mengenai olahraga boxing dan juga menjadi inspirasi bagi mereka yang ingin mencoba olahraga ini.

Owner El Salvaje Edwin Gandawijaya berharap event itu dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dan gaya hidup sehat dalam masyarakat.

"Siapa saja bisa bergabung untuk olahraga dengan cara menyenangkan di El Salvaje. Let us all dance our hearts out at El Salvaje!," kata pria yang juga musisi hip hop yang akrab disapa Jay ¥en itu.

"Kami sudah membangun El Salvaje selama setahun ini, saya yakin banyak orang masih tidak mengerti betapa menyenangkannya kita semua di sini sebagai sebuah keluarga. Saya merasa sulit untuk mengungkapkan dengan kata-kata betapa bersemangatnya saya untuk acara ini." tambahnya.

El Salvaje menjanjikan acara itu akan menjadi hari yang menyenangkan dengan kegiatan senam dan hiburan yang akan diisi oleh para instruktur yang berpengalaman serta pelatih terbaik. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan door prize dan hadiah menarik, seperti logam mulia 5 gram, tumblr ES Cafe 5, T-Shirt El Salvaje 5, hingga 1 bulan free membership untuk penampil terbaik.

Pembelian tiket masuk acara Rp30.000 (diskon Rp5.000 untuk early bird) dan pintu akan dibuka pada pukul 15.00. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi akun media sosial @elsalvaje.tangerang

Olahraga zumba, line dance, dan boxing adalah olahraga yang menyenangkan dan menyegarkan yang dapat membantu dalam meningkatkan kesehatan fisik dan mental sambil menikmati musik yang menyenangkan.

"El Salvaje berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan pelatih terbaik untuk siapa saja yang berminat pada ketiga jenis olahraga tersebut. El Salvaje adalah one stop gym pertama di Tangerang yang memiliki fasilitas boxing, dance, dan cafe di area yang sama. Menjadikannya spot yang tepat dan fleksibel untuk olahraga bersama rekan-rekan dan komunitas," pungkas Jay ¥en. (RO/OL-7)