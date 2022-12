Pedagang-Pembeli Keluhkan Kenaikan Harga Beras dan Telur Ayam 

MENJELANG Hari Raya Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pokok yang dijual di Pasar Tradisonal Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, mulai naik signifikan. Para pedagang dan pembeli mulai mengeluhkan tren fluktuasi harga yang terjadi saat menjelang perayaan hari-hari besar seperti halnya Natal dan Tahun Baru.

Beras murah yang yang biasa dijual Rp8 ribu per liter, naik Rp1.000 menjadi Rp9 ribu per liternya. Harga telur ayam yang sebelumnya Rp26 ribu per kilogram, bertahap naik dan kini menjadi Rp31 ribu per kilogramnya.

Baca juga: Harga Sembako Merangkak Naik Jelang Natal, Telur Dijual Rp30 Ribu/Kg

Salah seorang pembeli Hesti mengatakan harga sejumlah bahan kebutuhan saat ini mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi. “Karena harga sudah mulai naik terpaksa kami membatasi biaya belanja harian dan konsumsi," ucap Hesti di Cempaka Putih, Senin (5/12/2022).

Pedagang telur Abdurao mengungkapkan bahwa kenaikan harga yang terjadi akibat mendekati Hari Raya Natal dan Tahun Baru.

“Banyak keluhan dari pembeli terkait kenaikan harga, akibatnya pembelian berkurang begitu pun omzet kami pedagang jadinya ikut turun, ujar Abdurao.

Para pedagang dan pembeli berharap pihak yang terkait dapat mengontrol harga di pasaran agar tetap stabil sehingga tidak menyulitkan dan berdampak terhadap penurunan konsumsi pangan masyarakat. (Mef/A-3)