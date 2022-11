Berkolaborasi Hadirkan Ekosistem untuk Dukung UMKM DKI Tumbuh Berkelanjutan

USAHA Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hal itu diakui sendiri oleh pemerintah. Oleh sebab itu eksistensi mereka sangat penting.

Berangkat dari situ Bank OCBC NISP bersama dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Pusat melakukan penandatanganan kerjasama program #JakPusONPreneurship, yakni ekosistem kolaboratif untuk mendukung pelaku UMKM tumbuh berkelanjutan (sustainable growth). Kerjasama itu bertujuan untuk menghadirkan serangkaian program mulai dari kurikulum pengembangan bisnis, pelatihan sampai dengan memperkenalkan solusi serta akses keuangan bagi anggota Hipmi maupun pelaku bisnis secara luas.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, kontribusi UMKM terhadap pendapatan nasional mencapai 61,1% pada 2021. Itu sebabnya UMKM harus lebih resilien karena dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sekarang makin menantang terutama dengan ancaman resesi.



“Aspek pelatihan pengelolaan bisnis yang terkini dan berkelanjutan sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha serta perlu didukung dengan solusi finansial agar para pelaku usaha bisa naik kelas. Kami memiliki berbagai solusi keuangan baik untuk perorangan yaitu Nyala Bisnis dengan didukung ONe Mobile sebagai digital banking solusi, maupun solusi untuk badan usaha yang didukung dengan Velocity untuk menunjang segala macam transaksi perbankan dimana saja dan kapan saja. Kami juga mendukung UKM perempuan dengan program pendanaan bebasis gender #TAYTB Women Warrior,” ujar Head of Retail Loan Business Bank OCBC NISP, Heriwan Gazali.



Selain itu, Heriwan menambahkan untuk memberikan nilai tambah kepada nasabah bisnis, bank juga memberikan solusi beyond banking agar dapat membantu pengelolaan bisnis lebih baik. Fokus Bank OCBC NISP adalah bagaimana mendukung para pelaku UMKM Indonesia menjadi tangguh dalam menghadapi tantangan bisnis yang cukup menantang di masa mendatang



“Kerjasama Hipmi Jakarta Pusat dan Bank OCBC NISP sebagai upaya memberi dorongan positif terhadap ekonomi nasional yang mulai berangsur pulih dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Momentum ini perlu kita optimalkan, salah satunya dengan bersama-sama meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM untuk menghadapi tantangan bisnis ke depan, khususnya pada aspek digital, marketing, branding, financial dan juga funding,” cetus Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Pusat, Muhammad Riandy Haroen.

Selain acara penandatanganan kerjasama, Bank OCBC NISP dan HIPMI Jakarta Pusat juga mengadakan talk show yang dihadiri para pelaku UMKM secara hybrid mengangkat topik 'UMKM Berkembang Maju dengan Ekosistem Terpadu'. Dalam sesi talk show, Julius Emilio, Chief Commercial Officer Paper.id mengatakan sebagai pelaku bisnis, khususnya platform digital yang membantu operasional bisnis UMKM menjadi lebih mudah dan efisien, diharapkan Kerjasama Bank OCBC NISP dan HIPMI Jakarta Pusat dapat semakin membuka pemahaman pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi pengembangan bisnis.



Bank OCBC NISP secara konsisten menghadirkan solusi perbankan dan non-perbankan atau beyond banking yang relevan bagi para pelaku UMKM. Dari sisi produk dan layanan, bank terus berinovasi menghadirkan solusi. Bank OCBC NISP mencatatkan penyaluran kredit meningkat 12,1% YoY pada akhir September lalu yang didorong oleh pertumbuhan kredit di semua segmen termasuk pemberian pendanaan berwawasan hijau. (RO/A-1)