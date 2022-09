Jelang HUT ke-5, Aeon Mall Jakarta Garden City Sajikan Sejumlah Hiburan

MENJELANG hari jadi yang ke-5 tanggal 30 September 2022, Aeon Mall Jakarta Garden City menyuguhkan rangkaian hiburan berkualitas dengan tajuk 'Annifivesary' pada 9 September - 2 Oktober 2022.

Annifivesary yang juga dimaknai sebagai The 5th Anniversary, dihadirkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada pelanggan setia Aeon Mall Jakarta Garden City.

Dengan dihadirkannya ragam hiburan serta kegiatan kemanusiaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyarakat sekitar, yang sejalan dengan kampanye Sustainable Development Goals (SDGs) Aeon Mall Jakarta Garden City.

Hiburan yang diberikan dapat dinikmati seluruh pelanggan dan keluarga mulai dari Dino Raor, Parade Akustik Kontemporer bernuansa Jepang, tarian Geisha, hingga penampilan spesial dari Kelas Komunitas yang telah berdiri dan berkembang di Aeon Mall Jakarta Garden City.

Kegiatan CSR yang dilakukan oleh Aeon Mall Jakarta Garden City yang berada di Cakung, Jakarta Timur, sendiri yaitu berupa program rutin donor darah setiap bulan yang dilaksanakan atas kerja sama dengan Palang Merah Indonesia Jakarta Timur.

Selain itu, kegiatan serta bantuan bagi keberlangsungan pendidikan dengan mendukung fasilitas sekolah sekitar Aeon Mall Jakarta Garden City.

Kegiatan rutin kemanusiaan ini menjadi salah satu tindakan nyata dari Aeon Mall Jakarta Garden City untuk terus menjalankan kampanye Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.

Adapun kontribusi yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir yaitu di antaranya zero hunger, good health & wealth being, quality education, gender equity, affordable & clean energy, decent work & economic growth, sustainables cities & communities, responsible consumption & production, climate action, life on land, partnership for the goals.

General Manager Mall Operation Aeon Mall Jakarta Garden City, Sri Prayogio menyatakan, “Walaupun saat ini Indonesia masih dibayangi oleh covid-19, kami sebagai pusat belanja berusaha memberikan hiburan yang diharapkan dapat menjadi pain relief atau pereda rasa kekhawatiran situasi pandemi saat ini."

"Sehingga hiburan dapat membangkitkan rasa optimis dan produktivitas bagi masyarakat, serta membantu pertumbuhan ekonomi secara umum sesuai dengan seruan pemerintah yaitu Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, Indonesia maju,” papar Sri.

Sejalan dengan prinsip dasar Aeon Mall untuk selalu mengutamakan pelanggan, ragam hiburan yang dihadirkan pada Annfivesary diharapkan dapat menjadi angin segar serta menambah senyuman kepada pelanggan setia.

Aeon Mall adalah perusahaan yang mengutamakan kemakmuran masyarakat, menciptakan ruang harmonis hubungan antar manusia, serta berkontribusi pada komunitas masyarakat secara berkesinambungan. (RO/OL-09)