Polisi Tangkap Penculik Bayi di Tambora yang Kabur ke Madura

POLISI menangkap pasangan suami istri yang menjadi pelaku penculikan bayi berusia lima bulan berinisial IN di kawasan Krendang, Tambora, Jakarta Barat. Keduanya ditangkap di Madura.

Itu dikatakan Kapolsek Tambora Komisaris Rosana Albertina saat ditemui di Mapolsek Tambora, Senin (18/7). Rosana mengatakan kedua pelaku ingin menculik bayi tersebut karena ingin memiliki seorang anak. "Mereka mau mengangkat korban menjadi anak," ucap Rosana.

Peristiwa itu bermula ketika pelaku berinisial SD yang merupakan tetangga meminta izin kepada nenek korban untuk bermain dengan IN, Rabu (13/7). Nenek korban pun menolak lantaran IN saat itu sedang tidur. Saat nenek korban meninggalkan IN untuk sementara, SD langsung masuk kamar dan mengambil korban.

Selang beberapa jam kemudian, ibu korban pulang dan mendapati anaknya sudah tidak ada di rumah. Nenek beserta ibu korban pun curiga SD telah mengambil anaknya. "Keduanya lalu memeriksa ke rumah kontrakan SD. Namun rumah itu juga kosong," kata Rosana.

Atas peristiwa itu, keluarga korban langsung membuat laporan ke Polsek Tambora. Selang beberapa hari, tepatnya pada Sabtu (16/7) polisi menangkap SD beserta suaminya yang berinisial SM bersama korban di salah satu desa di Madura, Jawa Timur.

Rosana memastikan pihaknya belum menemukan indikasi tindak penjualan anak yang dilakukan kedua tersangka. "Kondisi anak langsung kita periksa dan sudah dinyatakan sehat," jelas dia. Hingga kini, kedua tersangka masih mendekam di sel tahanan Polsek Tambora untuk dimintai keterangan lebih lanjut. (Ant/OL-14)