Cileunyi Macet, Jasa Marga Buka Akses Keluar Tol Gede Bage KM 149

Atas diskresi dari Kepolisian RI, Jasa Marga melakukan pembukaan akses keluar Tol Gede Bage di KM 149 arah Cileunyi Ruas Tol Padaleunyi.

Hal ini guna mengantisipasi kepadatan di jalan nasional Cileunyi, Jawa Barat, yang mulai berdampak pada GT Cileunyi 2.

General Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Thomas Dwiatmanto menuturkan, pembukaan akses keluar Tol Gede Bage KM 149 A ini dilakukan pada hari ini, Selasa (3/5), pukul 07.21 WIB.

"Pembukaan akses ini khusus untuk pengguna jalan kendaraan kecil non bus yang menuju Gedebage, Cileunyi via Arteri dan Garut via Kamojang," ujarnya dalam keterangan resmi.

Untuk mendukung transaksi di akses tersebut, Jasa Marga mengoperasikan mobile reader atau alat yang berfungsi untuk mempercepat waktu transaksi pembayaran tol dan petugas tambahan.

Sementara, lanjut Thomas, untuk memastikan pengguna jalan terinformasi dengan baik, Jasa Marga telah menyiapkan rambu petunjuk arah, rambu informasi, dan sosialisasi "Jasa Marga mengimbau kepada masyarakat yang ingin mudik agar mengikuti instruksi pemerintah untuk menciptakan mudik aman," pungkasnya.

Kemudian, pemudik juga diminta terus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid-19 serta persyaratan perjalanan mudik. (OL-12)