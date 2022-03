Bogor kian Atraktif, Prology Bangun Resor di Pakuan

BOGOR dengan keunggulan dan keunikan yang berbeda jika dibandingkan dengan kawasan lain yang mengitari Jakarta, sudah lama menjadi incaran pengembang maupun konsumen yang ingin tinggal di kota tersebut.

Sebagai kota yang memiliki pegunungan, Bogor identik dengan karakter kota yang memiliki udara segar dan sejuk. Namun kini tak hanya itu. Infrastruktur yang kian terbuka dan rencana pengembangan infrastruktur lainnya menjadikan Bogor punya aksesibilitas yang baik.

Perkembangan Bogor yang merupakan bagian dari Megapolitan Jakarta membuat pandangan konsumen properti menjadi lebih terbuka, tidak sektoral.

"Ini karena pembangunan infrastruktur dan kondisi aktual Bogor yang kian berkembang membuat konsumen dari kota lain banyak membeli rumah di Bogor. Seperti konsumen kigta ada yang dari Tangerang," tutur Hendry Tamzel, Managing Director Prology, dalam siaran pers, Minggu (13/3).

Prology merupakan developer pendatang yang baru ikut terjun pula mengembangkan proyek premium mereka di Bogor. Prology memilih lokasi pengembangan di kawasan Pakuan Hill, sebuah kawasan perumahan yang sudah berkembang sejak lama dengan keunggulan kontur dan view ke Gunung Salak, Gunung Pancar, Gunung Gede dan Pangrango.

Di dalam kawasan Pakuan Hill yang memiliki luas total 35 hektare itu, Prology kini tengah membangun proyek The Spring of Pakuan. Proyek tersebut bercokol dengan luas lahan 2 hektare yang merangkum 90 unit rumah.

Hendry menjelaskan The Spring of Pakuan hadir untuk memberikan hunian yang bernilai kepada masyarakat. Dipasarkan sejak akhir tahun lalu, menurut Hendry, konsumen yang membeli masih didominasi oleh warga Kota Bogor.

"Ini sesuai dengan target pasar kita, mereka adalah end user. Kebanyakan membeli karena ingin mendapatkan fasilitas yang lebih dari rumah sebelumnya," jelas Hendry selepas persemian show unit The Spring of Pakuan, kemarin.

Ia mengklaim The Spring of Pakuan menawarkan konsep premium resort yang mengedepankan unsur alam seperti udara sejuk, air, pepohonan, ruang terbukan dan view pegunungan. Menurut Hendry, walau luas lahannya hanya 2 hektare, The Spring of Pakuan tetap maksimal dalam fasilitas sekaligus memberikan peningkatan kualitas hidup.

"Sebagai produk baru, kita harus memberikan sesuatu yang berbeda, brand yang menarik agar direspons konsumen. Kita di The Spring of Pakuan bukan menjual rumah tapi menjual kehidupan," imbuh Hendry.

The Spring of Pakuan terdiri dari berbagai tipe dengan harga mulai dari Rp1,6 miliar hingga Rp2,3 miliar. Hendry menyebut setiap unit rumah memggunakan material yang berkualitas. Prology konsen dengan hal ini mengingat curah hujan di Bogor cukup tinggi.

“Sehingga bukan produk yang standar. Seperti genteng, kita gunakan genteng keramik berkualitas," tegasnya. (RO/X-12)