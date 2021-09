Ocean Combat Covid-19 Dukung Percepatan Vaksinasi Warga Kepulauan

INDONESIA dikenal sebagai negara maritim karena merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah daratan yang hampir sama dengan luasnya laut dan perairan. Hal ini tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya dalam proses percepatan vaksinasi covid-19 yang saat ini sedang digencarkan pemerintah.

Dalam rangka mendukung percepatan program vaksinasi covid-19 bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau di Indonesia, Fastlab.id yang merupakan bagian dari PT Inti Dharma Global Indo (Into Dharma) bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, Watimpres, Polda Metro Jaya, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar serbuan vaksinasi covid-19 untuk masyarakat di Pulau Tidung dan Pulau Nusa Keramba.

Program serbuan vaksinasi covid-19 yang akan dilaksanakan pada Kamis (23/9) tersebut dihadiri secara langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad, Kapolda Metro Jaya yang diwakili oleh Kapolres Kepulauan Seribu Ajun Komisaris Besar Eko Wahyu Freidian, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi, Wakil Bupati Kepulauan Seribu Fadjar Churniawan, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Kepulauan Seribu.

President Director Fastlab.id, Mariana, menyampaikan bahwa program vaksinasi covid-19 yang diselenggarakan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, menyediakan sebanyak 1.500 vaksin dan akan dilaksanakan di atas kapal Fastlab Ocean Combat. "Melalui pelaksanaan vaksinasi masyarakat di Pulau Tidung bersama Fastlab Ocean Combat ini kami mengharapkan dapat membantu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu untuk dapat memenuhi target kekebalan kelompok sehingga pariwisata di Kepulauan Seribu segera dapat dibuka agar ekonomi bangkit," jelas Mariana dalam keterangan resmi, Kamis (23/9).

Bertepatan dengan program serbuan vaksinasi covid-19 yang dipusatkan di Pulau Tidung, Kepulauan Seribu, juga dilaksanakan persemian Fastlab Ocean Combat yang merupakan kapal laboratorium BSL-2 inovasi anak negeri guna mendukung percepatan program vaksinasi covid-19 bagi masyarakat yang tinggal di kepulauan. Fastlab Ocean Combat dirancang khusus untuk membantu daerah yang belum memiliki laboratorium pemeriksaan khusus penyakit menular seperti covid-19.

Ocean Combat memiliki kapasitas laboratorium 1.000 tes PCR per hari, kemampuan screening dan vaksinasi sebanyak 500 per hari, kecepatan 1.000 tes RDT-Ag per hari, dan didukung dengan fasilitas kontrol yang lengkap dari kabin, kamar, atau ruangan multifungsi yang dilengkapi dengan ventilator, dan tabung gas. (OL-14)