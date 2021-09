Wagub DKI Dorong Warga Datangi Tempat Vaksin

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengajak warga yang belum mendapat vaksin agar segera mendaftarkan diri ke lokasi-lokasi vaksinasi covid-19 terdekat. Jumlah warga yang belum divaksin di Jakarta, lanjutnya, semakin sedikit.

Namun, bukan berarti Pemprov DKI mengendurkan langkah-langkah percepatan vaksin. Bahkan di seluruh fasilitas kesehatan di bawah Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah menyediakan seluruh jenis vaksin covid-19 seperti Sinovac, AstraZeneca, Moderna, hingga Pfizer.

"Sekali lagi kami minta masyarakat di minggu-minggu ke depan ini ya. Memang semakin sedikit yang belum itu disegerakan datangi sentra-sentra vaksin Puskesmas kelurahan kecamatan atau tempat-tempat lainnya yang ada penyelenggaraan daripada vaksinasi," ungkap dia di Balai Kota, Jumat (17/9)

Menurut mantan anggota DPR RI itu, Pemprov DKI akan tetap berupaya agar seluruh warga Jakarta bisa mendapatkan vaksinasi covid-19 agar lebih terlindung dari virus korona. Meskipun sedang mengejar target vaksinasi covid-19 bagi warga Ibukota, Pemprov DKI tetap membuka layanan vaksin bagi warga non KTP DKI.

"Memang kami melayani semua warga yang ada termasuk warga yang non KTP DKI yang hari-harinya bisa mencapai 30% bahkan sampai 41% kami layani dengan baik. Namun untuk itu kami minta warga Jakarta yang belum segera. Karena warga Jakarta menjadi tanggung jawab kami di DKI Jakarta," tukasnya.

Sementara itu, proses vaksinasi juga masih terus berlangsung. Untuk Vaksinasi Program per 16 September, total dosis 1 saat ini sebanyak 10.169.963 orang (113,7%), dengan proporsi 63% merupakan warga ber-KTP DKI dan 37% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 1 hari ini sebanyak 26.293 orang. Sedangkan, total dosis 2 kini mencapai 7.219.461 orang (80,7%), dengan proporsi 64% merupakan warga ber-KTP DKI dan 36% warga KTP Non DKI. Jumlah yang divaksin dosis 2 hari ini sebanyak 104.377 orang. (OL-6)