Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terus Menurun di Jakarta

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengungkapkan data penanggulangan Covid-19 menunjukkan selama sepekan terakhir menunjukkan terjadi fluktuasi jumlah kematian yang harus diproses dengan prosedur tetap (protap) Covid-19. Namun secara garis besar, menurut dia, terjadi penurunan angka kematian.

Dari data situs corona.jakarta.go.id terlihat pada 28 Juli hingga 30 Juli terjadi 176, 153, dan 130 kematian yang diproses dengan protap covid-19. Jumlah ini naik pada 31 Juli dengan 183 kematian. Namun, jumlahnya kembali menurun pada 1-3 Agustus dengan angka 130, 102, dan 97 kematian dengan protap Covid-19.

"Tingkat kematian sesungguhnya kalau menurut data turun ada di 1,5%. Memang dalam 2 pekan ada di atas 100 tapi jauh lebih turun dari sebelumnya. Sebelumnya pernah sampai 300 per hari, 200 per hari, 100 per hari. Jadi ini angka cukup signifikan," ungkap Ariza di Balai Kota, Rabu (4/8).

Sementara itu, penurunan juga terjadi pada keterisian tempat tidur atau 'Bed Occupancy Rate' (BOR) isolasi dan ICU di RS rujukan covid-19. Per 1 Agustus, dari total 11.436 tempat tidur isolasi, persentase keterisiannya sebesar 56% dengan total pasien isolasi sebanyak 6.367 orang.

Sedangkan, untuk tempat tidur ICU sejumlah 1.645, persentase keterisiannya sebesar 79% dengan total pasien ICU sebanyak 1.295 orang.

"Jadi turun cukup drastis. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan turun lagi. Kita berdoa, kita kerja bersama-sama dengan semua stakeholder dan semua instansi yang terlibat dan juga masyarakat, mari kita dukung semua kerja-kerja bersama ini untuk menurunkan penyebaran Covid di DKI," jelasnya.

Di sisi lain, Ariza menyebutkan kematian pasien covid-19 yang melakukan isolasi mandiri di rumah masih tergolong rendah. Sebanyak 70% pasien yang meninggal dunia akibat Covid-19 meningga dunia ketika mendapat perawatan di RS. Sementara sisanya 30% kematian pasien saat menjalani isoman. (Put/OL-09)