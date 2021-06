Vaksinasi Warga Usia di Atas 18 Tahun, Dinkes: Untuk Percepatan

DINAS Kesehatan DKI Jakarta mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan vaksinasi covid-19 bagi warga umum berusia di atas 18 tahun. Sebelumnya, vaksinasi covid-19 hanya diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, pekerja layanan publik, guru, dan lansia.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia mengatakan langkah ini guna mempercepat target vaksinasi covid-19 di Jakarta yang menyasar 8 juta penduduk.

Ia juga menegaskan pembukaan vaksinasi covid-19 untuk masyarakat umum berusia di atas 18 tahun ini bukan karena vaksin AstraZeneca yang tersedia telah mendekati kedaluarsa. Menurut dia, pembukaan keran vaksinasi ini bertujuan untuk mempercepat target vaksinasi Pemprov DKI sebanyak 8 juta penduduk.

"Jadi kita minta supaya keran vaksinasi ini dibuka. Bukan baru dua tiga hari kita bersurat. Itu sudah advokasi sudah mungkin dua tiga bulan yang lalu pada saat lansia 60 tahun sudah mulai seret. Kan udah ngerasain pada saat lansia dalam cakupan 50% lalu kenaikannya hanya 2% sehari," kata Dwi saat dihubungi, Rabu (9/6).

Baca juga: DKI Buka Vaksinasi untuk Usia 18 Tahun Ke Atas, Syaratnya Cuma KTP

Ia juga membantah langkah pembukaan keran vaksinasi ini untuk mempercepat pemakaian vaksin AstraZeneca yang sudah mendekati waktu kadaluwarsa.

Menurut dia, prinsip pemakaian obat dan vaksin memang menggunakan mekanisme 'first in first out' atau yang tiba lebih dulu akan digunakan paling awal.

"Jadi waktu produk yang paling mendekati jadwal expired itu yang paling didulukan. Itu prinsip sama untuk semua mau makanan atau obat. Jadi tentu dengan prinsip pengelolaan baik maka sistem rantai dingin, pengaturan stok mana dipakai duluan itu ada standar pelayanannya yang dipatuhi. Sedunia se-Indonesia sama," tukasnya.

Di Dinkes DKI masih terdapat 1 juta dosis vaksin AstraZeneca yang dapat digunakan dan menurut Dwi, jumlah itu cukup untuk mencakup vaksinasi bagi warga umum berusia 18 tahun ke atas di Jakarta.(OL-5)