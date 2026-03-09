Swiss-Belresidences Kalibata Hadirkan Promo Lebaran 1447 H, Kampoeng Silaturahmi hingga Hampers

Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan promo Lebaran 1447 H mulai Kampoeng Silaturahmi, Eid Cookies Hampers, hingga Hantaran Keluarga untuk merayakan Idul Fitri.(Swiss-Belresidences Kalibata)

IDUL Fitri bukan sekadar perayaan, tetapi momen sakral untuk mempererat silaturahmi dan menghadirkan kehangatan di setiap meja makan. Memahami makna tersebut, Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan rangkaian promo Lebaran 1447 H yang dikurasi secara khusus untuk menciptakan pengalaman yang tidak hanya berkesan, tetapi juga menyentuh hati.

Mengangkat semangat kebersamaan khas Lebaran, Swiss-Belresidences Kalibata menghadirkan program Kampoeng Silaturahmi yang tersedia mulai 22 Maret hingga 20 April 2026 dengan harga mulai dari IDR 177.000 net per orang. Program ini menghadirkan beragam hidangan khas hari raya dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia, menjadikannya pilihan ideal untuk acara Halal Bihalal maupun pertemuan keluarga besar.

Sebagai simbol manisnya berbagi, Eid Cookies Hampers ditawarkan seharga Rp450.000 net per paket, berisi tiga toples kue kering 350 gram dengan pilihan Nastar, Kastengel, dan Brownies Cookies. Dikemas dalam desain elegan dan eksklusif, hampers ini menjadi representasi perhatian dan apresiasi yang sempurna untuk keluarga tercinta maupun relasi bisnis yang berharga.

Sementara itu, Hantaran Keluarga seharga Rp350.000 net menghadirkan hidangan favorit Lebaran dalam paket praktis dan siap saji, memungkinkan setiap keluarga menikmati sajian berkualitas hotel dalam kehangatan rumah sendiri. Setiap detail disiapkan dengan standar kualitas terbaik untuk memastikan pengalaman kuliner yang autentik dan memuaskan.

Nungrudin Sukmawati selaku General Manager Swiss-Belresidences Kalibata menyampaikan, “Lebaran adalah momen istimewa yang selalu dinanti untuk mempererat silaturahmi dan berbagi kebahagiaan. Melalui rangkaian promo tahun ini, kami ingin menghadirkan pengalaman yang tidak hanya lezat secara rasa, tetapi juga hangat secara makna. Kami berharap setiap tamu dapat merayakan Idul Fitri dengan penuh kebersamaan dan kenyamanan bersama kami.”

Sebagai hotel bintang empat di bawah manajemen Swiss-Belhotel International, Swiss-Belresidences Kalibata memiliki berbagai fasilitas pendukung seperti ballroom, ruang pertemuan, restoran, kolam renang, dan area rekreasi yang menjadikannya lokasi ideal untuk acara edukasi maupun kegiatan korporasi. Selain itu, Swiss-Belresidences Kalibata memiliki ruang terbuka hijau sebagai pendukung konservasi alam dengan konsep green living hotel.

Untuk informasi dan reservasi promo Lebaran, dapat menghubungi WhatsApp di 0821 8000 7628 atau mengunjungi instagram resmi @swissbelresidenceskalibata. SBEC Loyalty Programme: Nikmati diskon 10%-35% untuk pemesanan kamar, makanan, dan layanan lainnya di 150+ hotel di seluruh dunia dengan menjadi anggota SBEC. Daftar GRATIS sekarang.

Untuk informasi terkini dan kegiatan lainnya dari Swiss-Belresidences Kalibata, silakan ikuti Instagram resmi di @swissbelresidenceskalibata dan kunjungi situs web www.swiss-belhotel.com. Untuk informasi & reservasi, hubungi (021) 29771771 atau melalui WhatsApp resmi di 0821-2499-7771. (RO/Z-2)