10 Kuliner Khas di Rest Area Tol Trans Jawa 2026: Wajib Coba!

Melintasi Tol Trans Jawa kini tidak hanya soal kecepatan sampai ke tujuan, tetapi juga tentang eksplorasi rasa. Di tahun 2026, rest area telah bertransformasi menjadi pusat kuliner yang memanjakan lidah dengan hidangan otentik dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

1. Kelezatan Khas Jawa Barat (KM 72 - KM 166)

Bagi Anda yang merindukan cita rasa Sunda, Sate Maranggi di Rest Area KM 88B adalah pilihan utama. Daging sapi yang empuk dengan siraman sambal tomat segar menjadi favorit para pelancong. Selain itu, di KM 166A, Anda dapat menemukan Empal Gentong khas Cirebon yang disajikan panas di dalam kuali tanah liat.

2. Eksplorasi Rasa Jawa Tengah (KM 260 - KM 456)

Rest Area KM 260B Banjaratma bukan hanya situs sejarah, tapi juga surga Telur Asin Brebes. Di sini, pengunjung bisa mencicipi telur asin bakar yang memiliki aroma smoky yang khas. Berlanjut ke KM 389B, Soto Kudus dengan porsi mangkuk kecil menjadi pilihan tepat untuk makan siang yang tidak terlalu mengenyangkan namun tetap bertenaga.

3. Cita Rasa Pedas Jawa Timur (KM 575 - KM 725)

Memasuki wilayah timur, Pecel Madiun di KM 626B menjadi menu wajib. Sayuran segar dengan siraman bumbu kacang pedas dan rempeyek renyah memberikan energi tambahan untuk mengemudi. Tak ketinggalan, Rawon Nguling dengan kuah hitam pekatnya bisa ditemukan di beberapa titik rest area arah Surabaya.

Daftar Checklist Kuliner Wajib: Lokasi Menu Wajib KM 88B Sate Maranggi Purwakarta KM 260B Telur Asin Bakar & Bandeng Juwana KM 575A Pecel Pincuk Madiun

Kesimpulan

Rest area di Tol Trans Jawa tahun 2026 telah berhasil membawa identitas kuliner kota ke dalam jalur bebas hambatan. Dengan berhenti di titik yang tepat, perjalanan jauh Anda akan terasa seperti petualangan kuliner yang tak terlupakan. Pastikan untuk selalu menjaga kebersihan area makan demi kenyamanan bersama.