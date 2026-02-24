5 Rekomendasi Tempat Bukber di Semarang 2026: Paket All You Can Eat & View Terbaik

Headline
Momen Ramadan 2026 di Semarang disambut dengan antusiasme tinggi melalui berbagai penawaran paket buka puasa bersama (bukber). Bagi Anda yang sedang merencanakan agenda silaturahmi, memilih lokasi yang tepat dengan fasilitas ibadah yang nyaman adalah kunci utama.
Mengusung tema "Treasure of Asian Taste", hotel ini menawarkan perjalanan kuliner Asia di tengah arsitektur bersejarah Kota Lama Semarang. Menu unggulannya mencakup Arabian Stall dengan nasi kebuli yang kaya rempah.
|Detail Paket
|Keterangan
|Harga
|Rp165.000 nett/orang
|Lokasi
|Jl. KH Agus Salim No. 2-4, Semarang
Destinasi ini sangat ideal untuk keluarga besar yang menginginkan suasana alam. Dengan konsep restoran terapung, pengunjung bisa menikmati hidangan laut segar sembari menikmati senja di tepi perairan Maerokoco.
Menjadi favorit kaum urban, Epicure menawarkan perpaduan menu lezat dan pemandangan panorama kota Semarang dari ketinggian. Area outdoor-nya sangat populer untuk mengabadikan momen bersama teman kantor atau sahabat.
Berada tepat di jantung kota (Simpang Lima), hotel ini memudahkan mobilitas Anda. Paket "Buka Puasa Berkah" di sini dikenal dengan variasi hidangan penutup (dessert) yang sangat lengkap.
Bagi Anda yang mencari opsi lebih terjangkau namun tetap berkualitas, berikut beberapa pilihannya di tahun 2026:
Hampir seluruh hotel berbintang di Semarang menyediakan fasilitas Mushola yang luas selama bulan Ramadan untuk menampung jamaah salat Magrib dan Tarawih.
Disarankan melakukan reservasi melalui WhatsApp resmi hotel atau memantau akun Instagram kuliner Semarang untuk mendapatkan kode promo early bird.
Demikian rekomendasi tempat bukber di Semarang tahun 2026. Pastikan Anda melakukan reservasi lebih awal untuk menghindari kehabisan tempat.
