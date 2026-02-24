5 Rekomendasi Tempat Bukber di Semarang 2026: Paket All You Can Eat & View Terbaik

Ilustrasi(IG epicure.resto)

Momen Ramadan 2026 di Semarang disambut dengan antusiasme tinggi melalui berbagai penawaran paket buka puasa bersama (bukber). Bagi Anda yang sedang merencanakan agenda silaturahmi, memilih lokasi yang tepat dengan fasilitas ibadah yang nyaman adalah kunci utama.

1. Metro Park View Kota Lama

Mengusung tema "Treasure of Asian Taste", hotel ini menawarkan perjalanan kuliner Asia di tengah arsitektur bersejarah Kota Lama Semarang. Menu unggulannya mencakup Arabian Stall dengan nasi kebuli yang kaya rempah.

Detail Paket Keterangan Harga Rp165.000 nett/orang Lokasi Jl. KH Agus Salim No. 2-4, Semarang

2. Rumah Makan Kampung Laut

Destinasi ini sangat ideal untuk keluarga besar yang menginginkan suasana alam. Dengan konsep restoran terapung, pengunjung bisa menikmati hidangan laut segar sembari menikmati senja di tepi perairan Maerokoco.

3. Epicure Sky Terrace

Menjadi favorit kaum urban, Epicure menawarkan perpaduan menu lezat dan pemandangan panorama kota Semarang dari ketinggian. Area outdoor-nya sangat populer untuk mengabadikan momen bersama teman kantor atau sahabat.

Tips Hemat: Banyak hotel di Semarang seperti Noormans Hotel dan Hotel Aruss menawarkan promo "Early Bird" atau "Pay 10 Get 1 Free" jika Anda memesan di minggu pertama Ramadan.

4. Hotel Ciputra Semarang

Berada tepat di jantung kota (Simpang Lima), hotel ini memudahkan mobilitas Anda. Paket "Buka Puasa Berkah" di sini dikenal dengan variasi hidangan penutup (dessert) yang sangat lengkap.

5. Pilihan Bukber Hemat (Budget Friendly)

Bagi Anda yang mencari opsi lebih terjangkau namun tetap berkualitas, berikut beberapa pilihannya di tahun 2026:

Ibis Budget Tendean: Rp68.000 nett/pax.

Rp68.000 nett/pax. Fave Hotel Simpang Lima: Rp85.000 nett/pax.

Rp85.000 nett/pax. Posin Cafe & Bakery: Rp82.000 nett/pax (Konsep AYCE).

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Apakah semua hotel menyediakan fasilitas Mushola?

Hampir seluruh hotel berbintang di Semarang menyediakan fasilitas Mushola yang luas selama bulan Ramadan untuk menampung jamaah salat Magrib dan Tarawih.

Bagaimana cara mendapatkan harga promo bukber?

Disarankan melakukan reservasi melalui WhatsApp resmi hotel atau memantau akun Instagram kuliner Semarang untuk mendapatkan kode promo early bird.

Demikian rekomendasi tempat bukber di Semarang tahun 2026. Pastikan Anda melakukan reservasi lebih awal untuk menghindari kehabisan tempat.