5 Rekomendasi Tempat Bukber di Malang 2026: Instagramable & Nyaman

Momen buka puasa bersama (bukber) bukan sekadar makan bersama, melainkan ajang silaturahmi yang paling dinantikan di bulan Ramadan. Di tahun 2026 ini, Malang tetap menjadi pusat kuliner dengan beragam pilihan tempat yang menawarkan suasana unik, mulai dari nuansa alam hingga konsep modern yang estetik.

1. Taman Indie River View Resto

Menawarkan pengalaman berbuka di tengah suasana pedesaan yang asri. Terletak di pinggiran Sungai Bango, restoran ini menyediakan gazebo-gazebo kayu yang nyaman untuk rombongan keluarga besar.

Kategori Keterangan Menu Utama Nusantara & Tradisional Lokasi Jl. Araya Megah No. 9, Blimbing

2. Harmoni Cafe & Resto

Restoran legendaris ini tetap menjadi favorit karena konsistensi rasa dan fasilitasnya yang lengkap. Sangat direkomendasikan bagi Anda yang membawa anak-anak atau orang tua karena aksesibilitasnya yang mudah.

3. Latar Ijen Resto & Cafe

Bagi pencinta arsitektur kolonial, Latar Ijen menawarkan kemewahan di jantung kota. Dengan area rooftop yang menghadap ke arah Simpang Balapan, tempat ini memberikan pengalaman berbuka yang elegan.

Info Penting: Selalu lakukan reservasi minimal 3 hari sebelum kedatangan, terutama untuk akhir pekan (Sabtu-Minggu) guna memastikan ketersediaan tempat bagi rombongan Anda.

4. Warung Lesehan Yogyakarta

Konsep lesehan tidak pernah gagal untuk menciptakan suasana akrab. Dengan harga yang bersahabat (mulai Rp40.000-an per porsi), tempat ini adalah solusi bukber hemat namun tetap mengenyangkan.

5. Grain Alley

Mengusung gaya tropical chic, Grain Alley adalah pilihan tepat untuk bukber anak muda. Selain makanan berat, pilihan bakery dan kopinya sangat cocok dinikmati sambil mengobrol santai setelah waktu berbuka.

People Also Ask (FAQ)

Di mana tempat bukber di Malang yang ada Mushola luas? Harmoni Cafe & Resto dan Taman Indie dikenal memiliki fasilitas ibadah yang sangat memadai untuk rombongan.

Harmoni Cafe & Resto dan Taman Indie dikenal memiliki fasilitas ibadah yang sangat memadai untuk rombongan. Berapa rata-rata harga paket bukber di Malang 2026? Untuk restoran keluarga, berkisar antara Rp75.000 hingga Rp150.000 per orang, tergantung menu yang dipilih.

Untuk restoran keluarga, berkisar antara Rp75.000 hingga Rp150.000 per orang, tergantung menu yang dipilih. Apakah perlu booking tempat bukber? Sangat disarankan, karena tingkat okupansi restoran di Malang saat jam buka puasa bisa mencapai 100%.

Demikian rekomendasi tempat bukber di Malang untuk tahun 2026. Pilih lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda agar momen kebersamaan semakin berkesan.