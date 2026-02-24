5 Rekomendasi Tempat Bukber di Malang 2026: Instagramable & Nyaman

Headline
Momen buka puasa bersama (bukber) bukan sekadar makan bersama, melainkan ajang silaturahmi yang paling dinantikan di bulan Ramadan. Di tahun 2026 ini, Malang tetap menjadi pusat kuliner dengan beragam pilihan tempat yang menawarkan suasana unik, mulai dari nuansa alam hingga konsep modern yang estetik.
Menawarkan pengalaman berbuka di tengah suasana pedesaan yang asri. Terletak di pinggiran Sungai Bango, restoran ini menyediakan gazebo-gazebo kayu yang nyaman untuk rombongan keluarga besar.
|Kategori
|Keterangan
|Menu Utama
|Nusantara & Tradisional
|Lokasi
|Jl. Araya Megah No. 9, Blimbing
Restoran legendaris ini tetap menjadi favorit karena konsistensi rasa dan fasilitasnya yang lengkap. Sangat direkomendasikan bagi Anda yang membawa anak-anak atau orang tua karena aksesibilitasnya yang mudah.
Bagi pencinta arsitektur kolonial, Latar Ijen menawarkan kemewahan di jantung kota. Dengan area rooftop yang menghadap ke arah Simpang Balapan, tempat ini memberikan pengalaman berbuka yang elegan.
Konsep lesehan tidak pernah gagal untuk menciptakan suasana akrab. Dengan harga yang bersahabat (mulai Rp40.000-an per porsi), tempat ini adalah solusi bukber hemat namun tetap mengenyangkan.
Mengusung gaya tropical chic, Grain Alley adalah pilihan tepat untuk bukber anak muda. Selain makanan berat, pilihan bakery dan kopinya sangat cocok dinikmati sambil mengobrol santai setelah waktu berbuka.
Demikian rekomendasi tempat bukber di Malang untuk tahun 2026. Pilih lokasi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan anggaran Anda agar momen kebersamaan semakin berkesan.
