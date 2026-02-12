Hampers Lebaran 2026 Melts “Bloom & Bliss”: Plant-Based Premium, Praktis & Elegan

Melts Indonesia hadirkan hampers Lebaran 2026 “Bloom & Bliss” dengan camilan plant-based premium, lebih sehat, tahan lama, dan siap kirim ke seluruh Indonesia.(Melts Indonesia)

LEBARAN selalu menjadi momen penting untuk kembali terhubung dengan keluarga, sahabat, rekan kerja, hingga partner profesional. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagi yang serba cepat namun tetap terasa thoughtful, pilihan hampers yang praktis, aman, dan berkualitas kini menjadi prioritas utama bagi para gifter. Menjawab kebutuhan tersebut, Melts Indonesia menghadirkan hampers lebaran plant-based “Bloom & Bliss”, rangkaian hampers premium dan pilihan snack yang lebih sehat, dirancang untuk memudahkan berbagi di momen Eid tanpa mengorbankan kualitas, rasa, maupun nilai perhatian di balik setiap bingkisan.

Dikenal sebagai brand camilan berbasis nabati, Melts terus menjaga komitmennya dalam menghadirkan produk dengan real ingredients, tanpa pemanis buatan dan tanpa pengawet. Beberapa varian Melts juga hadir dengan opsi gluten free, sehingga dapat dinikmati oleh lebih banyak orang. Produk Melts memiliki ketahanan sampai dengan 12 bulan di suhu ruang tanpa pendingin, menjadikannya aman dan praktis untuk pengiriman ke berbagai wilayah di Indonesia.

Mengusung tema “Bloom & Bliss”, Melts menghadirkan hampers Lebaran yang terinspirasi dari konsep full bloom and sweet bliss, terinspirasi dari bunga sebagai simbol kasih, doa, dan kebersamaan yang telah hidup lintas generasi. Dengan kemasan yang elegan dan isi cemilan plant-based, setiap hampers dirancang bukan hanya sebagai hadiah, tetapi sebagai bentuk perhatian yang tulus.

Melts menghadirkan berbagai pilihan hampers yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan berbagi:

Raya Gift (Rp 33.000)

Berisi 8 pcs Choco Lava Nastar dalam kemasan eksklusif yang cocok untuk dibagikan kepada rekan kerja, tetangga, maupun sahabat, menghadirkan kesan istimewa di momen Lebaran. [“Order Via Shopee” - https://s.shopee.co.id/W15XsOC2S ]

Sandwich Cookies (Rp 82.000)

Pilihan gifting yang praktis dan unik, sandwich cookies ini memiliki tekstur soft dan melt-in-mouth, tersedia dalam dua rasa: Dark Chocolate dan Matcha. Dikemas dalam box premium, bingkisan ini mudah dibagikan untuk siapa pun. [“Order Via Shopee” - https://s.shopee.co.id/AUoRSJKahv ]

Playful Hamper (Rp 119.000)

Hampers berisi cookies best seller Melts, terdiri dari Dark Chocolate Cookies, Matcha Lava Cookies, dan Dark Chocolate Cookies Gluten Free. [“Order Via Shopee” - https://s.shopee.co.id/3qHXW78fxa ]

Youthful Hamper (Rp 129.000)

Pilihan hampers yang ringkas tapi lengkap: berisi Almost Dark Chocolate Spread, With Biscuit, dan With Crunch, menawarkan kombinasi yang menarik dan praktis. [“Order Via Shopee” - https://s.shopee.co.id/AKV1G5rzVh ]

Wishful Hamper (Rp 229.000)

Hampers berisi enam jar camilan : Choco Lava Nastar, Matcha Lava Cookies, Dark Chocolate Cookies, With Crunch, Almost Dark Chocolate Spread, dan With Biscuit—menjadi pilihan manis untuk menyampaikan perhatian kepada orang terdekat. [“Order Via Shopee” - https://s.shopee.co.id/5VPlVCWnH3 ]

Hopeful Hamper (Rp 249.000)

Hampers ini menghadirkan 6 jar pilihan, dengan Hazelnut Spread sebagai kejutan spesial di dalamnya, menjadikannya bingkisan yang terasa lebih istimewa untuk momen Lebaran. [“Order Via Shopee” - https://s.shopee.co.id/4AuNujuLzM ]

Blissful Hamper (Rp 379.000)

Hampers premium dengan 8 jar camilan pilihan dalam hardbox eksklusif, dilengkapi Pistachio Kunafa Spread dan Amplop Eid THR edisi terbatas, menciptakan pengalaman berbagi yang istimewa dan berkesan sejak pertama kali dibuka. [“Order Via Shopee” - https://s.shopee.co.id/5fjBhSxq1o ]

Dengan puluhan ribu rating positif di berbagai platform e-commerce, Melts telah menjadi salah satu brand hampers yang terbukti dan dipercaya oleh banyak pelanggan. Konsistensi kualitas produk serta pengiriman yang terjaga menjadikan Melts pilihan yang memberikan rasa aman bagi para gifter.

Melts juga memahami bahwa setiap hadiah merupakan bentuk apresiasi yang personal. Karena itu, setiap hampers dikemas dengan desain yang elegan dan dapat dilengkapi dengan kartu ucapan, sehingga perhatian dari gifter dapat tersampaikan dengan hangat melalui setiap bingkisan.

Selain pemesanan individual, Melts juga menyediakan layanan corporate hampers dengan pengiriman ke banyak alamat sekaligus. Dengan mengutamakan kenyamanan dan kepuasan pelanggan, setiap paket dikirim dengan rapi, aman, dan siap dinikmati oleh penerimanya.

Hampers Lebaran 2026 “Bloom & Bliss” dari Melts Indonesia sudah tersedia dan dapat dipesan dengan mudah dan instant melalui:

E-commerce & Social Media : https://linktr.ee/meltsid

WhatsApp: +62 857-1797-2753

(RO/Z-2)