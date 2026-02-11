Iftar Picnic, Tradisi Buka Puasa Bersama di Grand Candi Hotel Semarang

Ilustrasi(Grand Candi Hotel Semarang)

IFTAR Picnic telah menjadi tradisi buka puasa bersama di Grand Candi Hotel Semarang sejak tahun 2020. Terinspirasi dari budaya berbuka puasa di India dan Mesir, di mana masyarakat menyajikan beragam hidangan di atas tikar yang digelar di pelataran masjid raya, tradisi ini sarat akan nilai kebersamaan dan kehangatan. Setiap tikar diisi oleh anggota keluarga masing-masing, menciptakan suasana intim saat berbagi hidangan dan cerita selepas seharian berpuasa.

Nilai keintiman dan kebersamaan inilah yang terus dihadirkan Grand Candi Hotel melalui Iftar Picnic dari tahun ke tahun, sebagai ruang untuk merayakan Ramadan bersama orang-orang terkasih.

Pada Ramadan 1447 Hijriah ini, Iftar Picnic kembali hadir dengan konsep The Ultimate Ramadan All You Can Eat. Tamu dan pengunjung dapat menikmati sajian berbuka puasa sepuasnya dengan lebih dari 100 pilihan menu dari berbagai penjuru dunia. Mulai dari hidangan Nusantara, Western, Oriental, Arabian, Mediteranian, hingga Japanese, yang disajikan dalam rotasi menu berbeda setiap harinya.

Ragam sajian yang tersedia meliputi appetizer, takjil, soup, main course, dessert, live cooking, hingga whole meat carving yang menggugah selera.

Azkar Rizal Muhammad, selaku Marketing Communication Manager Grand Candi Hotel Semarang, menjelaskan bahwa Iftar Picnic merupakan signature Ramadan All You Can Eat yang terus disempurnakan setiap tahunnya.

“Iftar Picnic adalah signature promo Ramadan yang hanya ada di Grand Candi Hotel Semarang. Kami mempertahankan Iftar Picnic sejak masa pandemi dengan harapan tradisi ini menjadi momen berbuka puasa yang selalu dinanti oleh masyarakat, khususnya di Semarang dan sekitarnya. Meski demikian, penyempurnaan terus kami lakukan, baik dari sisi menu maupun suasana, agar setiap tahunnya pengunjung selalu mendapatkan pengalaman berbuka puasa yang baru dan berkesan.”

Iftar Picnic 2026 ditawarkan dengan harga Rp168.000 nett/pax, dilengkapi promo spesial Buy 7 Get 1 Free. Informasi menu harian dan pembaruan lainnya dapat diakses melalui Instagram resmi Grand Candi Hotel Semarang di @grandcandismg. Reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp resmi di 0813 3136 1665. (H-2)

