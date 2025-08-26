Berikut Cara Membuat Telur Dadar(freepik)

TELUR dadar adalah salah satu olahan telur yang dimasak dengan cara dikocok terlebih dahulu, lalu digoreng di atas wajan berisi sedikit minyak hingga matang.

Hidangan ini termasuk masakan sederhana, cepat dibuat, namun bergizi karena telur kaya akan protein, vitamin, dan mineral.

Berikut Cara Membuat Telur Dadar Simple dan Mudah

Bahan-bahan

2 butir telur

Garam secukupnya

Merica bubuk secukupnya

2 sdm minyak goreng

Cara Membuat

Pecahkan telur ke dalam mangkuk.

Tambahkan garam dan merica.

Kocok lepas telur dengan garpu atau whisk sampai tercampur rata.

Panaskan minyak di wajan dengan api sedang.

Tuang telur yang sudah dikocok ke dalam wajan.

Goreng hingga matang, balik sekali agar kedua sisi matang merata.

Angkat dan sajikan.

Untuk membuatnya, selain bahan di atas bisa juga ditambahkan bawang merah iris, daun bawang, atau cabai agar lebih gurih. Jika ingin lebih fluffy, tambahkan sedikit air atau susu saat mengocok telur. (Z-4)