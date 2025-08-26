Cara Membuat Telur Dadar Simple dan Mudah

Headline
TELUR dadar adalah salah satu olahan telur yang dimasak dengan cara dikocok terlebih dahulu, lalu digoreng di atas wajan berisi sedikit minyak hingga matang.
Hidangan ini termasuk masakan sederhana, cepat dibuat, namun bergizi karena telur kaya akan protein, vitamin, dan mineral.
Untuk membuatnya, selain bahan di atas bisa juga ditambahkan bawang merah iris, daun bawang, atau cabai agar lebih gurih. Jika ingin lebih fluffy, tambahkan sedikit air atau susu saat mengocok telur. (Z-4)
Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai omelette. Makanan ini sangat populer di Indonesia karena mudah dibuat, murah, dan bisa divariasikan dengan berbagai bahan tambahan.
Telur dadar dapat disajikan polos atau ditambahkan berbagai bahan lain seperti sayuran, daging, atau bumbu untuk meningkatkan rasa.
