Panel Anyaman Zimmer Hadirkan Identitas Arsitektur Unik untuk Restoran Daimyo Bali

BALI tak pernah kehabisan cara untuk memikat mata. Namun di tengah lanskap arsitektur tropis yang sudah begitu kaya, berdiri satu bangunan yang langsung mencuri perhatian, Daimyo, sebuah restoran Jepang yang menghadirkan desain facade penuh karakter, hasil kolaborasi antara arsitek/desainer interior terkemuka dengan Zimmer sebagai penyedia panel anyaman eksklusif.

Proyek ini bukan hanya tentang menghadirkan estetika tropis, melainkan menjadi simbol dari kolaborasi besar, desain presisi, dan pendekatan arsitektur yang menyatukan budaya Jepang dan Indonesia dalam satu narasi visual yang memukau.

Arsitektur sebagai Identitas: Perpaduan Jepang & Tropis Bali

Seluruh facade restoran ini dilapisi dengan panel anyaman custom dari Zimmer, membentuk pola geometris yang tidak hanya estetik, tetapi juga fungsional. Motif anyaman yang dirancang secara presisi menghadirkan tekstur visual yang dramatis di siang hari, dan berubah menjadi permainan bayangan cahaya yang hangat saat malam tiba.

Melalui pendekatan desain yang cermat, facade ini sukses menyampaikan dualitas budaya: kedisiplinan Jepang yang hadir lewat struktur rapi dan ritmik, serta kelembutan tropis Bali yang terasa lewat material alami dan pencahayaan yang hangat.

Salah Satu Proyek Paling Ikonik dari Zimmer

Proyek Yakiniku Daimyo bukan proyek biasa bagi Zimmer ini adalah salah satu proyek ikonik mai. Jumlah panel yang digunakan dalam skala besar, detail pengerjaan yang rumit, hingga keterlibatan langsung desainer ternama menjadikan ini sebagai benchmark baru dalam pencapaian Zimmer di sektor arsitektur komersial.

Mengapa proyek ini istimewa:

Dikerjakan oleh Desainer & Arsitek Terkemuka

Tim arsitek dan desainer yang terlibat dikenal luas dalam industri kreatif Indonesia. Mereka memilih Zimmer karena konsistensi kualitas, fleksibilitas desain, dan kemampuan produksi massal tanpa mengorbankan detail.

Proses Kolaboratif

Zimmer terlibat sejak tahap desain awal hingga eksekusi, memastikan bahwa elemen estetika, fungsionalitas, dan konstruksi berjalan seirama.

Material Berkelanjutan & Tahan Cuaca

Dibuat dari rotan sintetis UV-resistant, panel ini tidak hanya tahan cuaca ekstrem, tapi juga ramah lingkungan menjadikannya pilihan ideal untuk iklim tropis seperti Bali.

Lebih dari Desain, Ini Tentang Rasa

Ketika arsitektur bertemu emosi, hasilnya adalah ruang yang tak hanya dilihat, tapi dirasakan. Facade anyaman di Restoran Daimyo ini menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bahkan sebelum tamu melangkah ke dalam. Ia menjadi wajah bangunan yang mengundang, membedakan, dan mengesankan.

Lokasi: Yakiniku Daimyo, Bali

Desainer Arsitektur: Julio Architect & Partners

Siap Membawa Karakter Kuat ke Proyek Anda?

Zimmer tidak hanya menciptakan panel kami menghadirkan karya visual arsitektural yang memperkuat identitas dan nilai dari setiap bangunan. Jika Anda mencari mitra untuk mewujudkan proyek yang bold, berbeda, dan penuh cerita, Zimmer siap mendampingi Anda.

