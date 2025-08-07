Membuka Dialog Kreatif di Dunia Desain Interior

Headline
Perusahaan desain interior dan arsitektur Lifetime Design menggelar acara Media Luncheon di salah satu proyek rumah tinggal di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang perusahaan untuk membuka ruang diskusi mengenai proses kreatif, latar belakang desain, hingga tantangan yang dihadapi dalam pengerjaan proyek-proyek mereka.
Dalam acara tersebut, Lifetime Design menampilkan proyek bertajuk SHVA House Architect and Interior by Lifetime Design, yang dipilih berdasarkan sejumlah kriteria seperti kualitas desain dan persetujuan pemilik rumah. Proyek ini disebut mengusung konsep contemporary luxury dengan penggunaan material utama seperti granit, WPC, dan cermin, yang dianggap mencerminkan karakter pemilik rumah sekaligus pendekatan desain perusahaan.
“Melalui acara seperti ini, kami ingin membuka ruang dialog yang lebih luas antara pelaku industri dan media, sekaligus memberikan referensi yang nyata dan informatif kepada masyarakat. Harapan kami, kegiatan ini bisa menjadi wadah yang bermanfaat dalam penyebaran informasi serta edukasi seputar desain interior dan arsitektur,” ungkap PR dari Lifetime Design, Irawati Desita, melalui keterangan tertulis, Kamis (7/8),
Rumah yang menjadi lokasi acara merupakan milik Rizky Ananda Musa, yang menyatakan harapannya agar karyanya bisa memberikan inspirasi bagi masyarakat luas, baik yang berkecimpung di bidang profesional maupun yang memiliki minat terhadap dunia desain.
Melalui kegiatan ini, Lifetime Design menyampaikan keinginan untuk menjalin hubungan lebih erat dengan media serta mendorong penyebaran informasi yang lebih luas seputar desain interior dan arsitektur di Indonesia. (E-3)
