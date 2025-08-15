Headline
Pansus Angket DPRD Pati Gerak Cepat

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Naufal Zuhdi
15/8/2025 13:33
Padma Resort Perluas Konsep Kuliner Bernuansa Tropis
Mengangkat kembali kesuksesan destinasi kuliner mediterania yang telah menjadi ikon di tepi pantai, Padma Hotels memperkenalkan area baru yang lebih intim dan elegan di SKAI Bar & Grill, berlokasi di Padma Resort Legian.(Dok. Padma Resort Legian)

MENGANGKAT kembali kesuksesan destinasi kuliner mediterania yang telah menjadi ikon di tepi pantai, Padma Hotels memperkenalkan area baru yang lebih intim dan elegan di SKAI Bar & Grill, berlokasi di Padma Resort Legian. Perluasan ini menghadirkan pengalaman bersantap dengan dapur dan pemanggangan terbuka yang kini dinikmati dalam ruang lounge berdinding kaca, berpadu dengan lanskap hijau asri dan atmosfer yang tetap menyatu dengan pesona laut.
 
"Sejak dibuka, SKAI Bar & Grill menjadi favorit karena atmosfer santainya yang dipadukan dengan sajian khas mediterania kami. Melalui ruang baru ini, kami menghadirkan pengalaman berbeda yang tetap setia pada karakter aslinya, hanya saja kini dengan sentuhan kemewahan yang lebih segar dan eksklusif," kata General Manager Padma Resort Legian, Kristanti Tannady dikutip dari siaran pers yang diterima.

Berada di salah satu sudut dari Padma Resort Legian, perluasan ini terasa seperti oasis tropis yang tenang dengan ruangan yang menampilkan jendela kaca besar, panel ukir bernuansa kontemporer, dan tanaman rimbun yang membingkai cahaya senja. 
 
Ditemani dengan sajian khas mediterania tetap menjadi daya tarik utama dari daging lembut berpadu za'atar dan sumac citrus glaze, hingga olesan pasta paprika asap yang harum. Kehangatan pantai kini hadir dalam cara yang lebih tenang dan personal, menyatu dengan suasana alami dan aroma rempah yang menyenangkan.
 
Konsep SKAI terinspirasi dari keinginan Padma menggabungkan kehangatan keramahan Bali dengan semangat kebersamaan khas Mediterania Timur.

"Kami merasakan betapa tamu menggemari perpaduan rempah berani, hidangan panggang, dan gaya makan bersama ala mediterania. Dapur dalam ruangan baru kami memamerkan beragam kreasi, dari Dry-Aged Angus Tenderloin hingga Ibérico Pork Chop Pata Negra, semuanya dipadukan dengan sourdough asap kayu andalan kami," tambahnya. (Fal/E-1)



Editor : Mirza
