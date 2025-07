2025 K-Seafood Jakarta: Tiga Bulan Penuh Cita Rasa, Budaya, dan Experience

2025 K-Seafood Jakarta(MI/HO)

JAKARTA kembali menjadi pusat perhatian pencinta Korea melalui gelaran 2025 K-Seaood Jakarta, sebuah rangkaian acara promosi K-Seafood berskala besar yang diselenggarakan oleh aT (Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation) bekerja sama dengan MOF (Ministry of Oceans and Fisheries).

Acara ini akan digelar selama tiga bulan penuh, mulai Agustus hingga Oktober 2025 di Main Atrium dan Eating Zone KOREA 360, Lotte Mall Jakarta.

Mengusung tema yang berbeda setiap bulannya, event ini dirancang untuk menjangkau berbagai kalangan, memperkenalkan produk makanan dan laut Korea secara menyeluruh, sekaligus menyuguhkan hiburan dan edukasi yang beragam.

Pada Agustus, tema yang diangkat adalah Trendy, dengan fokus pada kalangan muda khususnya generasi MZ (Millennials dan Gen Z). Lima tenant importir makanan Korea akan menghadirkan produk-produk populer seperti ramyun kekinian, snack viral, dan minuman ala café Korea.

Suasana semakin semarak dengan penampilan dari idol Korea AIMERS, penyanyi muda Nyoman Paul, Noraebang bersama Sorijilleo, dan kompetisi Dance Cover Competition.

Di Eating Zone, Chef Na Dae Hoon akan memandu sesi Cooking Show dengan resep-resep modern yang menggugah selera dan cocok untuk generasi muda.

Memasuki September, tema bergeser menjadi Premium, menyasar kalangan menengah ke atas, ibu rumah tangga, dan pelaku usaha.

Tenant yang hadir akan membawa produk-produk seperti minuman ginseng, frozen food premium, hingga produk kesehatan Korea.

Pengalaman pengunjung akan diperkuat dengan penampilan dari Korean Dance Group Red Eye, serta penyanyi Misellia Ikwan, yang membawakan nuansa lebih elegan. Chef Song Ho-jin akan tampil dalam Cooking Show dengan sajian khas Korea yang elegan dan berkelas.

Bulan Oktober menghadirkan tema Halal, sebagai wujud komitmen untuk menjangkau pasar Muslim di Indonesia. Produk yang dipamerkan dan dijual telah memiliki sertifikasi halal atau dalam proses pengakuan melalui skema MRA.

Tenant akan menghadirkan ragam produk halal seperti snack, tteok, eomuk, ramyun, minuman, hingga makanan beku.

Sorotan utama bulan ini adalah pemecahan Rekor Muri untuk pembuatan Gimbap terbanyak, serta penampilan penyanyi Hanin Dhiya dan Noraebang khas K-Pop. Chef Firhan akan tampil membawakan Cooking Show bertema makanan Korea halal yang mudah dibuat di rumah.

Selain pameran dan demo masak, pengunjung dapat mengikuti program Cooking Class spesial sebanyak 8 sesi, yang akan berlangsung sepanjang tiga bulan. Setiap sesi mengangkat tema masakan dari berbagai daerah di Korea Selatan—seperti Seoul, Jeolla, Jeju, Gangwon, Chungcheong hingga Gyeonggi—dan memberikan pengalaman memasak langsung dari resep autentik, lengkap dengan konteks budaya dan filosofi di baliknya.

Cooking Class ini terbuka untuk umum melalui sistem registrasi, dan akan diadakan di Cook & Bake City, SCBD, Jakarta. Selain itu, telah menyiapkan 2 sesi kelas khusus secara terpisah untuk wirausahawan yang berminat membuka restoran makanan Korea.

Tidak hanya menyajikan kuliner dan hiburan, 2025 K-Seafood Jakarta juga menghadirkan beragam aktivitas interaktif dan cultural experience yang dirancang untuk membawa suasana Korea langsung ke tengah-tengah pengunjung.

Salah satu daya tarik utama adalah Sumpit Raksasa, di mana pengunjung bisa mencoba mengambil makanan Korea raksasa dan memenangkan produk-produk seru.

Ada pula Hanbok Experience, tempat setiap pengunjung bisa mengenakan hanbok secara gratis dan berfoto dengan latar khas Korea.

Bagi yang gemar selfie, tersedia 360 Photobooth yang memberikan hasil video slow motion dari berbagai sudut. Pengunjung juga bisa mengikuti aktivitas unik K-Snack Buket Experience, yaitu merangkai buket dari snack dan makanan Korea sebagai hadiah kreatif khas Korea.

Para penggemar K-Pop juga bisa ikut bergabung di sesi Random Play Dance yang seru dan meriah.

Selain itu, tersedia pula pengalaman khas budaya Korea lainnya seperti Personal Color Analysis untuk mengetahui palet warna terbaik ala tren Korea, Experience Tea Traditional yang memperkenalkan cara menyeduh dan menyajikan teh Korea secara tradisional, serta Korean Table Manner Class, yaitu kelas singkat tentang tata cara makan formal ala Korea Selatan.

Seluruh pengalaman ini dapat dinikmati tidak hanya di Main Atrium tetapi juga di Eating Zone, yang terletak di dalam Collect Town yang memamerkan berbagai produk Korea, lokasinya tepat di sebelah Atrium.

Di area ini, pengunjung bisa mencicipi langsung beragam sample produk makanan Korea, mulai dari snack ringan, minuman herbal, hingga produk frozen seafood berkualitas.

Dengan konsep yang menyeluruh dan interaktif, 2025 K-Seafood Jakarta menjadi representasi semangat Korea dalam memperkenalkan budaya makan mereka ke masyarakat Indonesia secara adaptif dan inklusif.

Acara ini sekaligus menjadi panggung penting bagi aT dan MOF dalam memperluas pengaruh K-Seafood, serta membangun kepercayaan pasar terhadap kualitas, kreativitas, dan kesiapan produk Korea di pasar Indonesia—baik untuk kalangan umum, premium, maupun yang membutuhkan produk halal. (Z-1)