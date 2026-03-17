Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

17/3/2026 22:34
Tren Lip Matte Berubah, Konsumen Utamakan Kenyamanan dan Daya Tahan
Tren penggunaan lip matte di kalangan konsumen mengalami pergeseran.(Dok.Istimewa)

TREN penggunaan lip matte di kalangan konsumen mengalami pergeseran. Jika sebelumnya fokus pada tampilan warna yang intens, kini konsumen lebih mengutamakan kenyamanan serta daya tahan produk dalam penggunaan sehari-hari.

Perubahan ini dipicu oleh keluhan pengguna terhadap lip matte konvensional yang cenderung menyebabkan bibir kering, pecah-pecah, dan terasa berat. Seiring meningkatnya kesadaran akan kesehatan bibir, konsumen mulai mencari produk yang tidak hanya estetis, tetapi juga mampu menjaga kelembapan.

Menanggapi tren tersebut, brand kecantikan lokal Somethinc meluncurkan produk terbaru bertajuk Forever Stay LightComfort Lip Matte. Produk ini dirancang untuk menghadirkan tampilan soft matte dengan sensasi ringan dan tetap tahan lama.

Founder Somethinc, Irene Ursula, mengatakan inovasi tersebut merupakan respons atas kebutuhan konsumen yang menginginkan produk lip matte yang lebih nyaman digunakan.

“Kami mendengar keluhan para perempuan tentang pengalaman menggunakan lip matte yang terasa berat, mudah pecah, dan tidak nyaman. Melalui produk ini, kami menghadirkan solusi yang tidak membuat bibir kering namun tetap tahan lama,” ujar Irene dalam keterangan resmi.

Ia menjelaskan, produk ini menggunakan teknologi LightComfort yang memungkinkan warna tetap intens, tetapi terasa ringan di bibir. Selain itu, produk diklaim memiliki daya tahan lebih lama dibandingkan varian sebelumnya, sehingga tetap menempel meski digunakan untuk makan dan minum.

“Produk ini dirancang agar tetap transferproof, waterproof, dan nyaman digunakan sepanjang hari tanpa perlu sering melakukan touch-up,” katanya.

Tidak hanya menonjolkan hasil akhir, produk ini juga diperkaya kandungan perawatan bibir. Peptide berfungsi membantu menyamarkan garis halus, sementara murumuru butter memberikan hidrasi agar bibir tetap lembut. Kandungan squalane juga ditambahkan untuk menjaga kelembapan dan melindungi lapisan bibir dari kekeringan.

Langkah ini menunjukkan tren industri kecantikan yang mulai menggabungkan fungsi kosmetik dengan perawatan kulit. Produk tidak lagi sekadar mempercantik, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan bagi pengguna.

Produk tersebut hadir dalam 12 pilihan warna yang disesuaikan dengan berbagai warna kulit perempuan Indonesia. Untuk menjangkau konsumen lebih luas, Somethinc memasarkan produknya melalui platform digital serta jaringan ritel offline.

Selain tersedia secara eksklusif di platform e-commerce, produk ini juga dapat ditemukan di sejumlah gerai drugstore di berbagai daerah.

Melalui inovasi ini, Somethinc berharap dapat memperkuat posisinya di pasar kosmetik lokal yang semakin kompetitif, sekaligus menjawab kebutuhan konsumen yang terus berkembang terhadap produk kecantikan yang nyaman, tahan lama, dan aman digunakan. (E-2)

 



Editor : Heryadi
