Alnine Choir SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Tampil sebagai Pembuka dalam Gelaran IIMS 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

INDONESIA International Motor Show (IIMS) 2026 resmi dibuka di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2). Pameran otomotif tahunan berskala internasional ini dibuka langsung oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan diawali dengan penampilan paduan suara anak-anak dari Alnine Choir, SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi.

Sebanyak 20 siswa yang tergabung dalam Alnine Choir, didampingi satu coach dan satu penanggung jawab, tampil sebagai pembuka rangkaian Opening Ceremony IIMS 2026. Dalam penampilannya, Alnine Choir membawakan tiga repertoar lagu yang memadukan unsur budaya Nusantara dan musik modern internasional, yakni Padang Wulan, Something Just Like This, serta Medley Melayu yang terdiri dari Lancang Kuning, Soleram, dan Cincai.

Penampilan paduan suara siswa sekolah dasar ini menjadi perhatian tersendiri dalam pembukaan IIMS 2026 yang dihadiri oleh pemangku kepentingan industri otomotif, tamu undangan VIP, serta insan media. Kehadiran Alnine Choir dinilai merepresentasikan semangat generasi muda Indonesia yang kreatif, berprestasi, dan memiliki kepercayaan diri untuk tampil di panggung berskala nasional dan internasional.

General Manager Dyandra Promosindo, Rumpoko Hadi, menyampaikan apresiasinya atas penampilan Alnine Choir pada Opening Ceremony IIMS 2026.

”Penampilan Alnine Choir di Opening Ceremony IIMS 2026 adalah bukti bahwa talenta muda Indonesia memiliki potensi luar biasa. Teruslah berkarya, berani bermimpi, dan mengekspresikan diri melalui seni. Semoga pengalaman ini menjadi langkah awal bagi anak-anak Alnine Choir untuk melangkah lebih jauh dan bersinar di masa depan,” ujar Rumpoko Hadi.

Alnine Choir sebelumnya juga mencatatkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih Gold Medal serta dinobatkan sebagai Winner of Category Elementary School pada ajang International Bandung Choral Festival (IBCF) ke-5 yang digelar di Bandung pada November 2025. Prestasi tersebut menjadi salah satu pencapaian yang mengantarkan Alnine Choir dipercaya tampil dalam pembukaan IIMS 2026.

IIMS 2026 mengusung tema “Your Infinite Autotainment Experience” dan diharapkan menjadi katalis percepatan pemulihan industri otomotif nasional. Selain menghadirkan pameran kendaraan, IIMS 2026 juga memadukan unsur hiburan, gaya hidup, serta ruang kolaborasi lintas sektor.

Partisipasi Alnine Choir dari SD Islam Al Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi dalam pembukaan IIMS 2026 menunjukkan peran dunia pendidikan dan seni dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia serta ekosistem industri kreatif di Indonesia. (H-2)