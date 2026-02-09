Satu Dekade Perjalanan, Strategi Kemitraan Jadi Fondasi Pertumbuhan Brand Kecantikan Lokal

Ilustrasi(Dok MS Glow)

DALAM industri kecantikan yang semakin kompetitif, pertumbuhan brand tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan produk, tetapi juga oleh kemampuan membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan.

Model kemitraan, kolaborasi jangkapanjang, serta penguatan jaringan distribusi menjadi strategi kunci untuk memperluas pasar sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang lebih luas. Pendekatan inilah yang menjadi fondasi perjalanan MS GLOW selama satu dekade terakhir. Memasuki usia 10 tahun, MS GLOW Beauty merayakan tonggak perjalanannya melalui perayaan anniversary bertajuk 'The Authentic 1 Decade' yang digelar di Jakarta pada Minggu (8/2). Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga momentum refleksi atas strategi bisnis perusahaan yang bertumpu pada penguatan ekosistem mitra sebagai pilar utama pertumbuhan.

Sejak berdiri, MS GLOW mengembangkan model bisnis berbasis kemitraan yang kini melibatkan lebih dari 25.000 mitra di seluruh Indonesia. Jaringan ini menjadi penggerak utama ekspansi pasar MS GLOW, sekaligus menciptakan efek berantai terhadap penciptaan peluang usaha dan penguatan ekonomi di berbagai daerah.

Founder MS GLOW, Shandy Purnamasari, menyampaikan bahwa tema The Authentic 1 Decade merepresentasikan prinsip yang konsisten dijalankan perusahaan dalam membangun bisnis.

“Authentic bukan hanya tentang identitas brand, melainkan tentang kejujuran, transparansi, dan konsistensi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan mitra. Pertumbuhan MS GLOW tidak terlepas dari kepercayaan yang terbangun selama 10 tahun,” ujarnya dikutip dari siaran pers yang diterima, Senin (9/2).

Sementara itu, Gilang Widya Pramana menegaskan bahwa satu dekade pertama merupakan fase pondasi bagi pertumbuhan jangka panjang.

“Sepuluh tahun ini bukan garis finis, melainkanawal dari babak baru. Fokus kami ke depan adalah memperkuat budaya perusahaan, memperbesar nilai tambah bagi mitra, sertamemastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” kata Gilang.

Strategi tersebut diwujudkan melalui berbagai inisiatif, mulai dari pengembangan kapasitas mitra, penguatan sistem distribusi, hingga program apresiasi berkelanjutan. Dalam perayaan ini, MS GLOW kembali menghadirkan program Seller Reward, termasuk perjalanan ke Jepang bagi mitra berprestasi.

Pengakuan eksternal terhadap model bisnis MS GLOW juga tercermin dari pencapaian perusahaan yang meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) sebagai merek produk kecantikan dengan kegiatan sosial terbanyak dalam kurun waktu 10 tahun. Selain itu, apresiasi dari Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia menempatkan MS GLOW sebagai salah satu pelaku industri yang dinilai berkontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi kreatif nasional.

Menteri Ekonomi Kreatif RI, Teuku Riefky Harsya, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah mendorong penguatan ekosistem industri melaluipengembangan sumber daya manusia, fasilitasi sertifikasi, perlindungan kekayaan intelektual, hingga pendampingan ekspor dan promosi internasional.

Dari sisi mitra, ekosistem bisnis yang dibangun MS GLOW memberikan dampak langsung. Salah satu seller, Selly Komalasari, yang bergabung sejak 2016, mengungkapkan bahwa selama perjalanannya bersama MS GLOW. Ia telah membina lebih dari 8.800 anggota tim di berbagai wilayah Indonesia yang sekaligus mencerminkan strategi berbasis kemitraan tidak hanya memperluas skala bisnis perusahaan, tetapi juga membentuk struktur usaha yang berlapis.

Dengan mengandalkan kekuatan brand, jaringan mitra, serta kolaborasi lintas pemangku kepentingan, perusahaan memandang satu dekade ke depan sebagai fase akselerasi yang berfokus pada inovasi, penguatan ekosistem, dan ekspansi yang terukur. (E-4)