Beauty Sister Clinic Hadirkan Solusi Anti-Aging Premium Berkelas Dunia

Ilustrasi(Dok Beauty Sister Clinic )

TANDA penuaan dini kini semakin banyak dialami perempuan Indonesia, bahkan sebelum memasuki usia 30 tahun.



Berdasarkan tinjauan pustaka di Jurnal Gizi dan Kesehatan, tercatat 76% wanita di Indonesia mengalami penuaan kulit lebih cepat dari seharusnya.



Sementara itu, studi dermatologis dari Skin Research Technology yang dirilis 2022 menunjukkan prevalensi melasma mencapai 71% pada kelompok usia 20-30 tahun, dan meningkat hingga 92% pada usia 31-40 tahun. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini meliputi paparan sinar UV tanpa perlindungan, pola makan tidak seimbang, konsumsi gula berlebih, stres, hingga polusi yang mempercepat degenerasi kolagen.



Founder Beauty Sister Clinic, Elizabeth Liza, menekankan pentingnya memandang kecantikan sebagai perjalanan personal, bukan ajang kompetisi.



“Kecantikan bukan perlombaan. Di tengah era kompetitif dan penuh tuntutan, kami mengajak setiap individu berhenti membandingkan diri. Kecantikan tidak perlu dilombakan, bukan untuk menjadi orang lain, melainkan menjadi diri sendiri versi terbaik dengan harmoni dan kepercayaan diri,” jelasnya.



Dengan filosofi Secret of Your Beauty, Beauty Sister Clinic hadir sebagai partner pribadi setiap pasien dalam menemukan dan merawat versi terbaik dirinya dengan pendekatan personal yang sesuai karakter wajah.



Menjawab tantangan penuaan dini, Beauty Sister Clinic meluncurkan inovasi eksklusif yakni Bèa More + Double Chin Suction by Morpheus8. Treatment ini memanfaatkan teknologi estetika kelas dunia yang telah populer di kalangan selebritas internasional dan diakui melalui berbagai penghargaan bergengsi.



Sejak 2020, Morpheus8 telah meraih sejumlah apresiasi, mulai dari Minimal Invasive Device of The Year, Product Innovation of The Year, hingga penghargaan Best Skin-Tightening Microneedling Treatment pada 2022, serta Best Microneedling Treatment for Body pada 2023 dan 2024.



Morpheus8 telah mendapatkan persetujuan FDA dan dikenal sebagai teknologi premium yang menggabungkan microneedling dengan Radio Frequency Assisted Lipolysis (RFAL). Teknologi ini menghadirkan perawatan anti-aging yang minim invasif, namun mampu memberikan hasil signifikan.



“Gaya hidup modern yang penuh tekanan mempercepat proses penuaan kulit. Morpheus8 hadir sebagai solusi efektif dan minim invasif yang tidak hanya memperemajakan kulit, tetapi juga mengencangkan area wajah dan tubuh dengan hasil natural,” ujar Elizabeth.



Treatment ini memberikan manfaat yang komprehensif, mulai dari menghancurkan lemak berlebih, merangsang produksi kolagen alami, hingga mengencangkan dan mencerahkan kulit. Selain itu, prosedur ini mampu mempertegas garis rahang, mengurangi penumpukan lemak di area dagu ganda (double chin), mengecilkan pori-pori, serta memberikan efek lifting yang menyeluruh sehingga wajah tampak lebih segar, kencang, dan proporsional. (E-4)