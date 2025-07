Yuk, Ajak Anak Isi Liburan dengan Berkreasi di Ganara Art Space

Ilustrasi(Dok Ganara Art at Antasari Place )

MENYAMBUT libur sekolah, Ganara Art meresmikan gerai terbarunya Ganara Art at Antasari Place, Jakarta, Kamis (26/6). Peresmian dilakukan Pendiri Ganara Art Tita Djumaryo bersama dengan COO of Paradise Indonesia, Jack Widagdo. Turut hadir dalam peresmian ini, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Djumaryo Ganesha didampingi istri Cynthia Ganesha.

Ganara Art at Antasari Place diharapkan menjadi wadah kolaborasi edukasi, seni dan gaya hidup bagi warga Jakarta. Rangkaian pembukaan Ganara Art at Antasari Place akan diikuti acara publik mengisi liburan sekolah yang terbuka untuk masyarakat umum, keluarga, dan komunitas kreatif mulai dari 27 Juni-10 Agustus 2025.

“Ganara Art at Antasari Place merupakan ruang kreasi yang dirancang untuk mengakomodasi agar anak-anak memiliki aktivitas edukatif dan menyenangkan selama libur sekolah. Dimulai dari usia sedini 1,5 tahun dalam kegiatan sensori kreatif hingga level anak, remaja dan dewasa," jelas Tita Djumaryo

Baca juga : Ini Tiga Aktivitas untuk Referensi Liburan Anak

"Warna-warni yang ditampilkan pun kuat di warna terang dan primer, bukan pastel, dengan tujuan mendorong peserta terutama anak-anak untuk lebih berani berkreasi dan berkreasi lewat karya dan Sensory Art Playground,” jelasnya.

Bagi anak-anak yang sedang mencari aktivitas untuk mengisi liburan sekolah, Ganara Art at Antasari Place menghadirkan beberapa aktivitas, antara lain: Participatory Installation, Sensory Art Playground, Early Art Sensory, Workshop Pottery, Painting on Fabric, Painting on Canvas, serta, Painting on Pottery.

"Seluruh karya yang dibuat peserta dapat langsung dibawa pulang, sebagai kenang-kenangan dari pengalaman seni yang menyenangkan," ujar Tita Djumaryo. (H-2)