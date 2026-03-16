Skenario Politik Israel jika PM Benjamin Netanyahu Tewas akibat Serangan Iran

Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kematian seorang kepala pemerintahan di tengah situasi perang merupakan skenario darurat tertinggi bagi sebuah negara. Di Israel, prosedur ini diatur secara ketat dalam Basic Law: The Government untuk mencegah kekosongan kekuasaan (power vacuum). Sebelumnya, klaim menyebut PM Israel Benjamin Netanyahu tewas oleh serangan rudal Iran terus bermunculan di media sosial.
Berbeda dengan sistem presidensial, Israel tidak memiliki posisi Wakil Presiden. Jika Perdana Menteri (PM) tewas, langkah-langkah hukum yang diambil adalah sebagai berikut:
Benjamin Netanyahu telah menjadi arsitek kebijakan keamanan Israel selama lebih dari satu dekade. Ketidakhadirannya secara tiba-tiba akan membawa dampak luas:
Jika kematian disebabkan oleh serangan rudal musuh, Israel kemungkinan besar akan meluncurkan operasi militer skala besar sebagai bentuk retribusi. Doktrin keamanan Israel menekankan bahwa serangan terhadap simbol kedaulatan harus dibalas dengan kekuatan yang berlipat ganda.
Tanpa figur sentral seperti Netanyahu, Partai Likud berisiko mengalami perpecahan internal. Hal ini dapat mengubah peta koalisi di Knesset, membuka peluang bagi kelompok oposisi moderat untuk mengambil alih kepemimpinan, atau justru memicu kebangkitan kelompok sayap kanan yang lebih radikal.
Ketidakpastian di Yerusalem akan langsung berdampak pada pasar energi global. Ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah produsen minyak lainnya biasanya meningkat seiring dengan ketidakpastian politik di Israel.
Apakah Israel akan langsung mengadakan Pemilu?
Tidak selalu. Jika koalisi yang ada mampu menyepakati pemimpin baru di bawah mandat Presiden, pemerintahan baru bisa terbentuk tanpa pemilu. Pemilu hanya digelar jika tidak ada anggota Knesset yang mampu membentuk koalisi mayoritas.
Siapa yang memegang kendali nuklir Israel dalam masa transisi?
Keputusan strategis mengenai pertahanan tingkat tinggi tetap berada di bawah wewenang Security Cabinet (Kabinet Keamanan) yang dipimpin oleh Pejabat Sementara PM bersama Menteri Pertahanan dan Kepala Staf IDF.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved