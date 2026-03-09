Kebakaran Hebat Dekat Stasiun Glasgow Central, Jadwal Kereta Lumpuh hingga Senin

Kebakaran hebat melanda sebuah toko vape di Union Street, menyebabkan Stasiun Glasgow Central ditutup. (Alamy)

RIBUAN penumpang kereta api di Skotlandia menghadapi gangguan besar setelah kebakaran hebat melanda sebuah bangunan di dekat Stasiun Glasgow Central, Minggu (8/3) sore. Kebakaran yang bermula dari sebuah toko vape di Union Street tersebut memaksa stasiun tersibuk di Skotlandia itu ditutup total hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Layanan kereta api dari dan menuju platform tingkat atas stasiun ini dibatalkan sepenuhnya. Sementara itu, kereta yang melintasi platform tingkat bawah tetap beroperasi namun tidak akan berhenti di Glasgow Central. Network Rail mengonfirmasi stasiun tetap ditutup pada Senin pagi, dan gangguan diperkirakan akan berlanjut hingga akhir hari Senin.

Gedung Bersejarah Runtuh Sebagian

Api dilaporkan mulai berkobar sekitar pukul 15.46 waktu setempat pada gedung komersial berlantai empat. Paul Sweeney, anggota parlemen (MSP) untuk Glasgow, mengonfirmasi bangunan yang berdiri sejak 1851 tersebut telah mengalami keruntuhan sebagian.

Baca juga : Pelatih Timnas Skotlandia Steve Clarke Minta Pemain Tampilkan "A Game" untuk Kunci Tiket Piala Dunia

"Sayangnya bangunan tersebut kini telah runtuh sebagian. Saya berharap api dapat dikendalikan. Sudut Gedung Forsyth, serta Caledonian Chambers dan Central Hotel, tampaknya tidak terdampak," ujar Sweeney melalui media sosial.

Ia menambahkan insiden ini merupakan pukulan besar bagi kawasan Union Street, terutama di tengah rencana restorasi gedung bersejarah Egyptian Halls.

Respons Layanan Darurat

Hingga Minggu malam, petugas pemadam kebakaran masih berjihad memadamkan sisa-sisa api. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Skotlandia (SFRS) mengerahkan sumber daya maksimal untuk menangani insiden ini.

Baca juga : Kualifikasi Piala Dunia 2026: Skotlandia Bangkit Kalahkan Yunani, Belanda Menang Telak

"Pada puncaknya, 15 armada pemadam kebakaran dan peralatan spesialis, termasuk tiga kendaraan jangkauan tinggi dan tim penyelamat air, dikerahkan ke lokasi. Kami pertama kali menerima laporan pada pukul 15.46 hari Minggu mengenai api yang melalap lantai dasar bangunan komersial empat lantai. Tidak ada korban yang dilaporkan, dan kru tetap berada di lokasi," kata juru bicara SFRS.

Imbauan Pemerintah dan Alternatif Perjalanan

Merespons situasi darurat ini, Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, menyampaikan keprihatinannya. "Saya sangat prihatin dengan kebakaran di dekat Stasiun Glasgow Central malam ini dan sangat berterima kasih kepada seluruh layanan darurat yang merespons. Harap terus ikuti panduan perjalanan, hindari area tersebut, dan tetap aman," tulis Swinney.

Sejumlah operator kereta api telah memberlakukan kebijakan kompensasi tiket. Penumpang Avanti West Coast dapat menggunakan tiket mereka pada layanan LNER antara Edinburgh dan London King's Cross tanpa biaya tambahan.

Namun, operator TransPennine Express telah membatalkan seluruh layanan antara Glasgow Central menuju Liverpool Lime Street dan Bandara Manchester pada hari Senin. Mereka mendesak penumpang untuk tidak melakukan perjalanan karena tidak tersedianya bus pengganti. (The Guardian/Z-2)