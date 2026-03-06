Hong Kong Incar Wisatawan Muslim, Sertifikasi Halal Meluas

Ilustrasi.(MI/HO)

SEBAGAI salah satu negara destinasi wisata terpopuler di Asia, Hong Kong secara konsisten terus meningkatkan pelayanan kepada wisatawan mancanegara, terutama bagi wisatawan Muslim. Berbagai inisiatif dilakukan untuk memperkuat Hong Kong sebagai destinasi ramah Muslim terkemuka di Asia.

Pada momen Ramadan kali ini, Hong Kong mengundang wisatawan Muslim untuk menikmati pengalaman liburan yang kaya nilai spiritual dan budaya saat nuansa modern bertemu dengan kearifan lokal ramah Muslim. Seiring dengan meningkatnya tren berlibur saat Ramadan, Hong Kong juga memosisikan dirinya sebagai destinasi ideal bagi pengunjung Muslim yang mencari kenyamanan, kemudahan, dan pengalaman bermakna selama bulan suci.

Wisatawan Muslim dapat dengan nyaman menjelajahi Hong Kong pada saat waktu berbuka puasa dengan menikmati hidangan halal di sejumlah restoran bersertifikasi yang terus bertambah di seluruh kota. Sertifikasi halal ini juga diawasi oleh the Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong, badan resmi yang mewakili dan mengelola kepentingan komunitas Muslim di Hong Kong.

Sejumlah pusat perbelanjaan di berbagai wilayah Hong Kong juga memperpanjang jam operasional selama musim ramai, sehingga wisatawan dapat bersantai menikmati waktu tanpa terburu-buru. Sebagai destinasi dengan fasilitas ramah Muslim yang semakin lengkap, Hong Kong memiliki beberapa masjid bersejarah, termasuk Kowloon Mosque & Islamic Centre, masjid terbesar di Hong Kong yang ikonik dan terletak di pusat kota.

Terdapat juga fasilitas area salat yang tersedia di beberapa titik transportasi utama seperti Hong Kong International Airport dan di beberapa pusat perbelanjaan dan tempat wisata. Fasilitas tersebut memastikan wisatawan Muslim dapat dengan nyaman melaksanakan salat sambil menjelajahi kota.

Berbagai informasi tentang wisata ramah muslim di Hong Kong itu terangkum dalam buklet Jelajah Hong Kong, yang juga dibagikan di booth Hong Kong saat Astindo Muslim Friendly Travel Fair bertempat di Kota Kasablanka, 14-16 November 2025. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Hong Kong, Hong Kong Tourism Board berkolaborasi dengan Astindo (Asosiasi Travel Agen Indonesia) pada periode 6 Maret hingga 6 Mei 2026.

Kolaborasi itu menggandeng lima agen travel yakni Antavaya, Avia Tour, Bayu Buana, Dwidaya, dan Panorama Tour untuk melakukan promosi masif bertajuk Hong Kong, Destinasi Ramah Muslim. "Dengan semakin berkembangnya fasilitas ramah Muslim, kami ingin memastikan wisatawan Indonesia dapat berlibur dengan nyaman, termasuk dalam menjalankan kebutuhan ibadah dan kuliner halal," ungkap perwakilan Hong Kong Tourism Board. (I-2)