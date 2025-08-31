PM Houthi Yaman dan Beberapa Menteri Tewas dalam Serangan Israel

Serangan Israel ke Yaman.(Al Jazeera)

GERAKAN militan Houthi Yaman mengonfirmasi bahwa Perdana Menteri mereka, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, tewas dalam serangan udara Israel awal pekan ini.

Kelompok yang didukung Iran tersebut mengatakan beberapa pejabat senior lain tewas ketika Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyerang ibu kota Yaman, Sanaa, pada Kamis.

IDF mengatakan pada saat itu bahwa mereka menyerang target militer Houthi di wilayah Sanaa, tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Houthi menguasai sebagian besar wilayah Yaman barat laut sejak 2014, setelah menggulingkan pemerintah yang diakui internasional dari Sanaa dan memicu perang saudara yang menghancurkan.

Houthi mengatakan Rahawi telah tewas bersama beberapa menteri Houthi, meskipun tidak menyebutkan nama-nama lain.

Situs berita Arab Saudi, al-Hadath, melaporkan bahwa menteri luar negeri Houthi serta menteri kehakiman, pemuda dan olahraga, urusan sosial, dan ketenagakerjaan termasuk yang tewas.

Kantor Mahdi al-Mashat, presiden Houthi, mengatakan bahwa beberapa menteri lain mengalami luka sedang dan serius akibat serangan tersebut.

Ditambahkan pula bahwa Muhammad Ahmed Miftah, wakil perdana menteri Houthi, akan mengambil alih peran Rahawi.

Rahawi telah menjabat sejak Agustus 2024, dan sebagian besar dipandang sebagai figur pemimpin gerakan, alih-alih menjadi bagian dari lingkaran pengambil keputusan teratas yang merencanakan operasi militer.

Abdul-Malik al-Houthi, pemimpin tertinggi gerakan tersebut, serta menteri pertahanan dan kepala staf kelompok tersebut, tidak disebutkan termasuk di antara korban dalam serangan hari Kamis.

IDF belum memberikan komentar publik mengenai perkembangan terbaru.

Sejak dimulai perang antara Israel dan Hamas di Gaza, Houthi secara teratur meluncurkan rudal ke Israel dan menargetkan kapal-kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Mereka bertindak sebagai bentuk solidaritas dengan Palestina.

Israel, pada gilirannya, melancarkan serangan udara terhadap sasaran-sasaran di wilayah Yaman yang dikuasai Houthi, dengan tujuan yang dinyatakan untuk mengurangi serangan Houthi.

Pekan lalu, Israel mengatakan telah menyerang sasaran-sasaran Houthi di Sanaa, sebagai tanggapan atas serangan rudal gerakan tersebut yang menurut Israel membawa amunisi tandan. (BBC/I-2)