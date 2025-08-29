Kapsul Waktu Peninggalan Putri Diana Tahun 1991 Ditemukan di Rumah Sakit Anak London

Headline
SEBUAH kapsul waktu yang disegel Putri Diana pada 1991 ditemukan di Rumah Sakit Anak Great Ormond Street (GOSH), London. Kapsul tersebut dibongkar sebagai bagian dari proyek pembangunan pusat kanker baru di rumah sakit tersebut.
Dalam kapsul waktu itu, terdapat berbagai barang yang merepresentasikan kehidupan di era 1990-an, antara lain televisi saku, CD Kylie Minogue, benih pohon, kalkulator bertenaga surya, koin Inggris, hologram berbentuk kepingan salju, selembar kertas daur ulang, hingga paspor Eropa. Barang-barang itu awalnya dipilih dua pemenang lomba nasional yang diminta memberikan ide memorabilia khas dekade tersebut.
Janet Holmes, Senior Health Play Specialist yang sudah bekerja di GOSH sejak 1991, mengaku terharu saat melihat kembali televisi saku. “Itu membawa banyak kenangan. Saya bahkan pernah membelikan televisi saku untuk suami saya ketika ia beristirahat saat bekerja sebagai sopir bus keliling Inggris. Dulu harganya sangat mahal,” ujarnya.
Putri Diana menjadi presiden GOSH pada 1989 dan dikenal sering mengunjungi anak-anak di rumah sakit tersebut. Ia juga hadir dalam upacara penguburan kapsul waktu pada Maret 1991, bertepatan dengan peletakan batu pertama gedung Variety Club Building.
Momen pembukaan kapsul waktu ini juga disambut antusias oleh tenaga medis. Salah satunya, Rochana Redkar, Clinical Fellow di Unit Onkologi Hematologi Anak dan Transplantasi Sumsum Tulang GOSH. “Saya lahir di tahun yang sama dengan kapsul ini dikubur. Rasanya luar biasa bisa ikut terlibat dalam proses pengangkatannya,” ujarnya. (CNN/Z-2)
