Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Korea Utara Kedapatan Simpan Rudal Balistik Antarbenua di Perbatasan Tiongkok

Ferdian Ananda Majni
22/8/2025 16:16
Korea Utara Kedapatan Simpan Rudal Balistik Antarbenua di Perbatasan Tiongkok
Ilustrasi, rudal balistik.(Dok. Freepik)

KOREA Utara dilaporkan menyembunyikan rudal balistik antarbenua Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) terbaru di sebuah pangkalan militer rahasia yang berlokasi dekat perbatasan dengan Tiongkok.

Menurut laporan Center for Strategic and International Studies (CSIS) bahwa fasilitas bernama Pangkalan Operasi Rudal Sinpung-dong itu merupakan instalasi yang tidak dideklarasikan oleh Pyongyang dan berada sekitar 27 kilometer dari wilayah perbatasan Tiongkok.

CSIS menyebut pangkalan di Provinsi Pyongan Utara tersebut kemungkinan menyimpan enam hingga sembilan ICBM berkemampuan nuklir beserta peluncurnya.

Baca juga : Korsel Bongkar Pengeras Suara di Perbatasan, Upaya Baikan dengan Korut?

Senjata ini dinilai menimbulkan potensi ancaman nuklir bagi Asia Timur dan daratan Amerika Serikat (AS).

Laporan itu juga mengungkap bahwa pangkalan rudal tersebut merupakan bagian dari sekitar 15 hingga 20 pangkalan rudal balistik, termasuk fasilitas pemeliharaan, dukungan logistik, penyimpanan rudal dan hulu ledak yang tidak pernah dideklarasikan oleh Korea Utara.

"Fasilitas tersebut tidak diketahui pernah menjadi subjek negosiasi denuklirisasi yang dilakukan sebelumnya antara Amerika Serikat dan Korea Utara," tulis laporan CSIS seperti dikutip AFP Jumat (22/8).

Baca juga : Korut: Serangan Teroris Israel ke Iran Buka Peluang Perang di Timteng

Analis lembaga itu menambahkan bahwa rudal maupun peluncurnya dapat segera dikerahkan saat terjadi krisis atau perang, dengan dukungan unit khusus yang memungkinkan peluncuran dilakukan dari lokasi berbeda dan lebih sulit dideteksi.

"Pangkalan tersebut, bersama dengan pangkalan-pangkalan lainnya, mewakili komponen utama dari apa yang diduga sebagai strategi rudal balistik Korut yang terus berkembang, dan perluasan kemampuan pencegahan dan serangan nuklir tingkat strategisnya," tambah laporan itu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pyongyang menegaskan tidak akan melepaskan senjata nuklirnya dan menyebut status negara nuklir sebagai hal yang tidak dapat diubah.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bahkan telah memerintahkan militer untuk melakukan ekspansi cepat terhadap kemampuan nuklir negara tersebut.  (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri Rosmalia
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved