Meteor Jatuh Tembus Atap Rumah di AS, Usianya 20 Juta Tahun Lebih Tua dari Bumi

meteor yang hancur saat jatuh melalui atmosfer Bumi di Georgia.(Dok. Tangkapan Layar, ©Brannon H., via amsmeteors.org.)

Sebuah bola api seukuran tomat ceri yang menghantam atap rumah di kawasan metro Atlanta, Juni lalu, ternyata berasal dari meteorit berusia 20 juta tahun lebih tua daripada Bumi.

Scott Harris, ahli geologi planet dari Universitas Georgia, mengungkapkan temuan itu setelah menganalisis 23 gram sampel batuan luar angkasa yang menembus rumah seorang warga di McDonough, Henry County.

“Meteorit ini terbentuk 4,56 miliar tahun lalu, sedangkan Bumi berusia 4,54 miliar tahun,” jelasnya dalam rilis pers Jumat.

Baca juga : Bukan Hanya Satu, Bumi Pernah Punya 6 Bulan Mini Sekaligus

Menurut Harris, meteorit itu berasal dari sabuk asteroid utama antara Mars dan Jupiter, kemungkinan sisa pecahan asteroid besar yang hancur 470 juta tahun silam. Bahkan, pemilik rumah mengaku masih menemukan debu kosmik di ruang tamunya.

Tim peneliti dari Universitas Georgia dan Arizona State University telah mengajukan nama Meteorit McDonough ke Meteorological Society. Batu angkasa ini menjadi meteorit ke-27 yang tercatat di Georgia sejak 1788, dan salah satu dari hanya enam yang disaksikan langsung saat jatuh.

Peristiwa langka itu sempat menghebohkan warga Atlanta. Sekitar pukul 12.30 siang, bola api terang disertai suara gemuruh terlihat hingga Carolina Utara dan Selatan, sebelum menembus atap rumah. Awalnya Badan Cuaca Nasional AS mengira kilatan itu hanyalah petir.

Harris menegaskan, penelitian meteorit bukan sekadar soal sejarah kosmik, tetapi juga kesiapan menghadapi ancaman asteroid besar. “Selalu ada kemungkinan suatu objek raksasa menabrak Bumi tanpa diduga. Jika bisa dicegah, kita harus melakukannya,” katanya.