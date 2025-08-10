Zelensky Wanti-Wanti Keputusan tanpa Ukraina Jelang KTT AS-Rusia

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.(Ukrainian Presidential Press Service/AFP)

PRESIDEN Ukraina Volodymyr Zelensky mengesampingkan penyerahan wilayah kepada Rusia, dan memperingatkan bahwa ‘keputusan tanpa Ukraina’ tidak akan membawa perdamaian.

“Rakyat Ukraina tidak akan menyerahkan tanah mereka kepada penjajah,” ujarnya di media sosial, Sabtu (9/8), menjelang pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin minggu depan di Alaska guna membahas perang di Ukraina.

“Keputusan apa pun yang menentang kami, keputusan apa pun tanpa Ukraina, juga merupakan keputusan yang menentang perdamaian. Keputusan-keputusan itu tidak akan mencapai apa pun,” ujarnya, seraya menambahkan, “Perang tidak dapat diakhiri tanpa kami, tanpa Ukraina.”

Zelensky mengatakan Ukraina siap untuk keputusan nyata yang dapat membawa perdamaian, tetapi menambahkan itu haruslah perdamaian yang bermartabat. Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Puluhan ribu orang telah tewas sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022, dengan jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Tiga putaran negosiasi antara Moskow dan Kyiv tahun ini sejauh ini gagal membuahkan hasil, dan masih belum jelas apakah pertemuan puncak dapat membawa perdamaian lebih dekat.

Putin sejauh ini telah menolak seruan dari Amerika Serikat, Eropa, dan Ukraina untuk gencatan senjata.

Ia juga mengesampingkan kemungkinan mengadakan pembicaraan dengan Zelensky pada tahap ini, sebuah pertemuan yang menurut presiden Ukraina diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam kesepakatan.

Pertemuan puncak 15 Agustus di Alaska akan menjadi yang pertama antara presiden AS dan Rusia yang sedang menjabat sejak Joe Biden bertemu dengan Putin di Jenewa pada Juni 2021.

Trump dan Putin terakhir kali bertemu langsung pada tahun 2019 di sebuah pertemuan puncak G20 di Jepang selama masa jabatan pertama Trump.

Keduanya telah berbicara melalui telepon beberapa kali sejak Januari. (The Moscow Times/B-3)